Bylo krátce před 21. hodinou, když službu konající policejní hlídka z obvodního oddělení ve Studénce dostala příkaz vyjet k motorestu v Bravanticích. Důvodem byli dva muži, kteří se podezřele pohybovali okolo zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Daewoo Lanos.

Záchytka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Policejní mluvčí René Černohorský k případu dále sdělil, že zakročující policisté na místě zjistili totožnost dvou mužů, a to ve věku 34 let z Ostravy a 36 let z Novojičínska.