Ostrava - Policie tento týden ukončila vyšetřování nezvyklého případu kvalifikovaného jako trestný čin zatajení věci. Hlavními aktéry jsou dvě ženy, které si před časem nechaly šest tisíc korun zapomenutých v bankovním automatu na Vratimovské ulici v Ostravě-Kunčicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Peníze patřily pětapadesátileté paní, která zde chtěla vybrat uvedenou hotovost. Po ukončení transakce vyjmula pouze kartu, bankovky však nechala v přihrádce. Toho si všimly nepoctivé ženy, které shodou okolností procházely kolem. Na záběrech kamery umístěné u bankomatu je vidět, jak nejprve nevěřícně zírají na tři dvoutisícové „papírky“, poté je berou do rukou a nakonec propukají v jásot doprovázený tancem. Vzápětí je oslovila roztržitá majitelka, která se na místo vrátila. Zeptala se jich, zda náhodou v bankomatu nenašly nějaké peníze. Obě jí s překvapeným výrazem v obličejích odvětily, že o ničem nevědí.

Policisté je však záhy vypátrali. Práci jim částečně usnadnila mladší z dvojice. Poté, co vzala cizí peníze, vložila do bankomatu vlastní kartu, aby zjistila stav svého konta. Policisté si tak mohli dát dohromady tváře na záběrech s identifikačními údaji o člověku, který po činu použil bankovní kartu. „Určitě nám to pomohlo. I tak bychom je však vypátrali,“ řekl ostravský kriminalista Miroslav Levit. Policie nyní státnímu zástupci předala návrh na podání obžaloby. Ženám hrozí až rok vězení.

Podle Levita jsou podobné případy vyšetřované jako zatajení věci zcela výjimečné, přesto se s nimi policisté, a to nejen v souvislosti s bankomaty, občas setkávají. Jak zdůraznil Levit, do problémů se mohou dostat všichni lidé, kteří najdou cokoliv cenného a nechají si to. Pokud hodnota přesáhne pět tisíc korun, jde dokonce o trestný čin. Argumenty typu :„Normálně to tam leželo a nikdo se k tomu nehlásil,“ před zákonem, který hovoří zcela jasně, neobstojí.

Varovné příklady

V loňském roce na svou zapomnětlivost doplatila žena z Havířova, která nakupovala v jednom z ostravských center. Odskočila si na toaletu, kde nechala peněženku s téměř padesáti tisíci korunami, osobními doklady a doklady k vozidlu. Když se později vrátila zpět, peněženka byla pryč.

O sto padesát tisíc korun přišla i pětapadesátiletá žena z Ostravy. Při otevírání auta si na zem položila tašky s doklady, penězi a různými věcmi. Nasedla do auta, nastartovala a odjela. Po chvíli si uvědomila, že na parkovišti nechala veškerá zavazadla i s hotovostí ve výši 150 tisíc korun. Toho někdo využil a tašky vzal.

Nepoctivci většinou spoléhají na to, že je nikdo neviděl, a nelze je tedy odhalit. Objasněnost těchto případů není sice nijak vysoká, přesto již ochránci zákona vypátrali řadu pachatelů. Často jim v tom pomáhají záznamová zařízení u bankomatů a kamerové systémy, pokrývající velkou část měst. Pokud někdo na zastávce něco vezme, je poměrně velká šance jej dopadnout.

Poctivým nálezcům, kteří věci odevzdají na příslušných místech, náleží podle občanského zákoníku odměna ve výši deseti procent z hodnoty.