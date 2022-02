Chlípný učitel z Ostravy nechce do vězení. Bojuje o nepříčetnost

Měl je vyučovat hře na kytaru, nedokázal se však ovládnout. Při individuálních hodinách zneužil třináct dívek a chlapců ve věku od devíti do čtrnácti let. Chlípný učitel z Ostravy nechce do vězení. Bojuje o nepříčetnost

Pedagog (na snímku z jednání u krajského soudu) tvrdí, že nebyl zodpovědný za své činy. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Takto se zachoval dnes již bývalý pedagog základní umělecké školy na Ostravsku, kterému pomalu táhne na důchodový věk. Přechod do penze možná stráví za mřížemi. Podle svých slov ale v důsledku duševní poruchy nebyl zodpovědný za své činy. Zastání dokonce hledal u Nejvyššího soudu, kde chtěl zvrátit odsuzující verdikt. Nejvyšší soud již rozhodl. Nejen osahávání Učitel se většinou zaměřoval na dívky, mezi oběťmi však byli i chlapci. Osahával je přes oblečení i přímo na odhaleném těle. Chválil je za pěknou postavu a svaly, jindy jim říkal, že by měli přibrat. S jedním ze žáků podle rozsudku prováděl i sexuální praktiky. Devadesátky: Masový vrah Biederman poslední vraždu spáchal na severu Moravy Mezi zneužitými byla školačka, která utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, což je hodnoceno jako těžké zranění. Vše vyšlo najevo poté, kdy se jedno z dětí svěřilo rodičům, kteří jeho slovům uvěřili. Dosud netrestanému učiteli hrozilo pět až dvanáct let vězení. Rozsudky Případem se již dvakrát zabýval Krajský soud v Ostravě. Poprvé pedagogovi vyměřil šest let žaláře. Muž během procesu odmítl vypovídat. Jen při zahájení hlavního líčení se slzami v očích prohlásil: „Nechci jít do vězení!“ Při výslechu na policii se přiznal. „Je mi líto, co se stalo. Chtěl jsem být kamarádský se žáky a asi jsem překročil hranici. Jsem si toho vědom. Je mi to hluboce líto,“ uvedl tehdy. Proti trestu se odvolal k olomouckému vrchnímu soudu. Ten verdikt zrušil a nařídil nové hlavní líčení. Zloději řádili ve vlacích na Ostravsku. Stačila jim chvilka Na základě posudku, duševní poruchy zmenšené příčetnosti a dalších okolností mu soud tentokrát uložil trest pod spodní hranici sazby, a to na čtyři roky. Současně mu nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu a na šest let mu zakázal uměleckou a pedagogickou činnost s neplnoletými osobami. Tento verdikt později potvrdil odvolací vrchní soud. K činům docházelo v letech 2015 až 2018. Dovolání zamítnuto Muž prostřednictvím svého obhájce podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Mimo jiné nesouhlasil s tím, jak předchozí soudy vyřešily otázku jeho rozpoznávacích a ovládacích schopností v době činů. Odvolával se přitom na diagnostikovanou duševní poruchu. Podle obhajoby soudy neprovedly všechny navrhované důkazy. S tím ale Nejvyšší soud nesouhlasil. „Nejvyšší soud především nezjistil, že by soudy obou stupňů tzv. opomněly některý z obhajobou navržených důkazů,“ konstatoval Nejvyšší soud, podle kterého krajský soud jasně vysvětlil i otázku příčetnosti. Rozsáhlá pátrací akce na Ostravsku. Zmatený mladík byl nalezen „Navýsost podrobně vysvětlil, proč u dovolatele úplný zánik jeho ovládacích či rozpoznávacích schopností v důsledku duševní poruchy vyloučil, resp. proč u něho dovodil, že se posuzované trestné činnosti dopustil toliko ve stavu zmenšené příčetnosti podle § 27 tr. zákoníku, jež ho ovšem trestní odpovědnosti zbavit nemohla,“ uvedl ve zdůvodnění Nejvyšší soud, jenž dovolání zamítl.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu