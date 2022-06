Za vším stojí osmatřicetiletý muž z Brněnska s vazbami na Moravskoslezský kraj. „Z pozice administrátora nebo spřízněných společností, nabízejících služby v oblasti veřejných zakázek, měl účelově zužovat okruh firem, které se mohly do veřejné soutěže zapojit. Při jednání se zadavateli měl činit vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, nad nimiž by neměl vliv,“ uvedla minulý týden Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.