Komando

Na lavici obžalovaných usedlo pět mladíků. Soud rozhodoval o jejich vině, či nevině v případu z podzimu 2018. Baníkovské komando tehdy přepadlo příznivce fotbalového klubu SFC Opava vracející se z utkání svého týmu v Brně.

Maskovaní násilníci v obci Březí na Opavsku připravili rafinovanou silniční past, kdy předstírali defekt. Když Opavané ve svém autě zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Zmocnili se klubových věcí rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli. Útočníkům hrozilo pět až dvanáct let žaláře.

Dohoda

Původně bylo souzeno sedmnáct mužů. Dvanáct z nich na podzim 2020 uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Díky tomu vyvázli s podmíněnými tresty, pokutami a zákazy vstupu na stadiony.

Ze zbylých pěti chtěli jednat o dohodě čtyři z nich. Když ale zjistili, že státní zástupce pro ně žádá vězení, vycouvali. Poslední obžalovaný se o dohodě vůbec nechtěl bavit. Proto bylo zahájeno klasické hlavní líčení, které i v důsledku covidové pandemie trvalo více než rok. Ve čtvrtek padl rozsudek.

Tresty

Senát uznal všechny vinnými z účasti na loupežném přepadení fanoušků Opavy a vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od pěti let a třech měsíců po sedm a čtvrt roku. Dostali také zákaz vstupu na utkání Baníku Ostrava a fotbalového reprezentace od pěti do sedmi let.

„Vše bylo perfektně zorganizováno. Každý měl svůj úkol. Bylo to rozpitváno do detailů,“ řekl předseda senátu s tím, že proto byli baníkovci souzeni jako organizovaná skupina. Podle soudu existuje dostatek důkazů, na základě kterých bylo možné rozhodnout o vině. Je velmi pravděpodobné, že pokud by baníkovci uzavřeli dohodu o vině a trestu, za mřížemi by strávili kratší dobu.

Devět let

Mezi odsouzenými je i Lukáš D. (25 let), jenž odešel se šesti roky žaláře. V něm ale může strávit podstatně delší dobu. V minulosti byl odsouzen k tříletému podmíněnému trestu za surové napadení při „tahu“ po baníkovském utkání.

K činu, za který nyní dostal šest let, došlo ve zkušební lhůtě. Je tedy téměř jisté, že mu bude později původní podmíněný trest přeměněn na vězení. Lukáši D. tak hrozí, že v žaláři stráví devět let.

Během hlavního líčení se snažil přesvědčit soud o tom, že se polepšil. „Účast na této akci byla projevem mé nerozvážnosti a naivity. Upřímně toho lituji,“ prohlásil Lukáš D.

„Tato životní lekce vedla mimo jiné k tomu, že jsem přestal se všemi aktivitami spojenými s fotbalem, včetně návštěv utkání a fandění,“ dodal závěrem Lukáš D. Verdikt ostravského soudu není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu, někteří obžalovaní se na místě odvolali.