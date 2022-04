Policisté zjišťují, zda finance neproudily i mimo fotbalové prostředí. Část obviněných se podle neoficiálních informací přiznala a uhradila škodu. Mluví se také o uzavření dohody o vině a trestu se státním zástupcem.

Jména

O některých lidech, kteří v té době působili ve spolku FC Vítkovice 1919, se ve vyjádření pro Deník zmínil Martin Hloch – předseda klubu MFK Vítkovice. Do tohoto klubu mělo přejít i několik trenérů spojených s touto kauzou.

K aféře již dříve Deníku zaslal písemné sdělení, v němž mimo jiné stálo: „Celý ,obří skandál´ zneužití dotací pro mládež se týká výlučně klubu FC Vítkovice 1919 z. s., který čerpal dotace v letech 2018 až 2019. Představitelé klubu v té době byli Ing. Radim Hlavatý jako předseda (později nahrazen Ing. Markem Pohorellim) a Radovan Řehulka jako sekretář.“

Obvinění

Právě Radovan Řehulka a Radim Hlavatý jsou podle zjištění Deníku mezi sedmnácti obviněnými. O jejich vině či nevině musí rozhodnout soud. Deník oba kontaktoval s nabídkou prostoru k vyjádření. „Nechci se vyjádřit. Myslím, že to trápí dost lidí,“ uvedl Radovan Řehulka s tím, že se ještě poradí se svým právním zástupce. Radovan Řehulka v současné době působí jako předseda fotbalového klubu FK SK Polanka nad Odrou a současně jako brankář týmu.

Se stejnou nabídkou Deník oslovil i Radima Hlavatého, který se podle dostupných informací stáhl z vysokých regionálních fotbalových postů. Deník zavolal na jeho telefonní číslo. Člověk, který hovor přijal, jej však bez představení ukončil ihned poté, jakmile zjistil, kdo volá. Na SMS výzvu k vyjádření již nikdo nereagoval.

V souvislosti se zneužitím mládežnických dotací bylo obviněno i několik trenérů. Deník jednoho z nich, který má s mládežnickým fotbalem velké zkušenosti, kontaktoval. „Já bych se k tomu nevyjadřoval,“ reagoval na možnost sdělení svého stanoviska trenér působící mimo Ostravu.

Diskuse

Pokud jde o Marka Pohorelliho, o kterém se v rámci svého vyjádření zmiňoval předseda MFK Vítkovice Martin Hloch, ten ve spolku FC Vítkovice 1919 v době kauzy nebyl. Působil v něm do roku 2016 a poté v roce 2020.

„Vyjádření Martina Hlocha vnímám jako další pokus o nepravdivé pošpinění mé osoby, neboť Martin Hloch dobře věděl, že v té době jsem v strukturách spolku nijak nefiguroval,“ reagoval Marek Pohorelli a dodal: „Současně bych rád doplnil, že to byl právě Martin Hloch, kdo v kritickém období, kdy docházelo k machinacím s dotacemi, působil ve strukturách klubu. V souvislosti s tím pak nelze odhlédnout od skutečnosti, že část obviněných trenérů po rozpadu vítkovického fotbalu přešla do klubů ovládaných právě Martinem Hlochem a do FCB.“ Jak doplnil, celá kauza by měla vyvolat diskusi ohledně financování mládežnického fotbalu.

Policie

Policie zatím k případu nechce zveřejnit žádné informace. „Krajští kriminalisté se zabývají závažnou trestnou činností hospodářského charakteru, kdy zveřejnění jakýchkoliv bližších informací by v tuto chvíli mohlo narušit probíhající vyšetřování,“ uvedla již dříve mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Jak nyní dodala, na tomto stanovisku se aktuálně nic nezměnilo.

