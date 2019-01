Frenštát pod Radhoštěm – Dva muži, z Havířova a Nového Jičína, mají na svém kontě už několik krádeží. Tentokrát jim však překazil plány všímavý obyvatel domu, který jednoho zloděje při krádeži zadržel.

Muži ve věku třiačtyřiceti a sedmatřiceti let se už nejméně pětkrát vloupali do sklepních prostor ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poslední vloupání už jim ale nevyšlo. „Muži, za použití připraveného nářadí k otvírání a vylamování zámků dveří, odcizili jízdní kola a způsobili škodu ve výši takřka čtyřicet tisíc korun,“ informoval okresní policejní mluvčí Petr Gřes. I s lupem měli v plánu zmizet, zabránil jim v tom ale oznamovatel a zároveň poškozený. „Policistům uvedl, že při prohlídce sklepa viděl cizí muže. Jakmile jej uviděli, rozběhli se k východu. Jeden do něj vrazil, až upadl na zem, načež se muž postavil a zloděje zadržel. Druhému se podařilo utéct,“ dodal Gřes.

Uprchlíka však policisté nemuseli dlouho hledat, seděl v zaparkovaném autě. Zloději našli dočasné útočiště v policejních celách a majitelé dostali zpátky svá ukradená kola. Frenštátští policisté zahájili proti oběma mužům trestní řízení pro přečin krádeže a porušování domovní svobody. V současné době prověřují další případy krádeží, které by ještě mohla mít povedená dvojka na svědomí.

V červenci se podle policejních statistik stalo na Novojičínsku 12 případů vloupání do sklepních prostor. O několik případů více je evidováno za srpen, celkem 17.

