"Patnáct minut po šesté hodině ranní 20. října 2022 došlo na ulici Kopaná ke kolizní situaci v dopravě, kterou se nadále zabývá vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Daniel Malátek. Ten na telefonních číslech 974 735 250 či 974 735 251 velmi rád přijme jakékoli poznatky a informace, které se týkají a řádně objasní průběh nehodového děje a ustanoví osobu doposud neznámého řidiče blíže nezjištěného motorového vozidla," uvádí mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

Ve Frýdku-Místku si v neděli hopsala klokanice, na facebooku je z toho senzace

Ve výše uvedené době šel 22letý místní muž při levém okraji frenštátské ulice Kopaná, a to ve směru od ulice Kopanské, přičemž do jeho pravého boku - do ruky a do stehna nohy - narazilo projíždějící motorové vozidlo blíže neustanovené tovární značky s neznámým řidičem. Po střetu řidič odejel neznámo kam ve směru k ulici Kopanské a dále do centra Frenštátu pod Radhoštěm.

"Chodec musel následně vyhledat lékařské vyšetření a ošetření v nemocnici. Ke zranění jiné osoby s největší pravděpodobností nedošlo a škoda na majetku může dosahovat výše několika set korun. Při nehodě byla hustá mlha a řidič mohl 22letého s největší pravděpodobností přehlédnout. Případné svědecké informace jsou velmi důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu, za což policisté děkují," doplňuje k případu mluvčí.

Motocyklista ujížděl novojičínské policejní autohlídce a pak narazil do služebního vozu

Deset minut po dvanácté hodině polední 1. listopadu 2022 stavěli policisté v ulici Suvorovové v Šenově u Nového Jičína motocykl tovární značky Nitro. "Jeho řidič na dávaná znamení z policejního služebního automobilu (červený nápis STOP a světelná i zvuková výstražná znamení majáku) nereagoval a pokračoval v jízdě zvyšující se rychlostí ve směru ke zdejšímu kruhovému objezdu, následně pak na tříramenné křižovatce odbočil vpravo na ulici Šenovskou a při předjíždění ujíždějícího motocyklisty došlo ke střetu mezi zadní části policejního automobilu a přední části motorky. Po nárazu do zadního nárazníku policejní škodovky 32letý motorkář ze Vsetínska upadl na zem, zranění mu způsobeno nebylo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun," uvádí mluvčí moravskoslezské policie.

VIDEO: Punč a ryby na Bezruči, takto vypadá výlov největšího rybníku v kraji

"Odborným měřením dechovými zkouškami byly u motocyklisty naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,85 promile alkoholu v dechu. Test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl negativně. Výzvu k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) pak bezdůvodně odmítl. Následnou lustrací v dostupných evidencích bylo prokázáno, že shora uvedený 32letý muž má v současné chvíli Magistrátem města Zlín vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, a to mimo jiné i pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," dodal k případu.

Silně podnapilá žena řídila na Novojičínsku osobní automobil

Přibližně třicet minut po osmnácté hodině podvečerní 2. listopadu 2022 si policisté všimli v jedné z obcí na Novojičínsku, že v odstaveném a nastartovaném osobním motorovém vozidle tovární značky VW Golf za volantem vozu sedí žena z Novojičínska.

Pamětní deska generála Hlaďa v Novém Jičíně je opět tam, kde se narodil

"Tato žena byla viditelně v silně podnapilém stavu, byla apatická a nejprve vůbec nereagovala na otázky a podněty přítomných policistů. Po chvíli však plně doznala řízení automobilu a rovněž i předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou. Odborným měřením dechovými zkouškami jí zakročující policejní hlídka naměřila pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3,5 promile alkoholu v dechu. Na výzvu se však žena bezdůvodně odmítla podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) a vzhledem k jejímu stavu byla převezena a umístěna na protialkoholní záchytné stanici ve Frýdku-Místku k vystřízlivění. Celá tato záležitost mající znaky naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů," uvedl k případu mluvčí policie.

Objasnění případu nálezu peněženky s platební kartou v Bílovci

V těchto dnech policisté z bíloveckého Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci provinění z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kdy z naplnění skutkové podstaty tohoto protiprávního jednání a chování je důvodně podezřelý 15letý mladík z Novojičínska.

VIDEO: Kousek od hranic. Slovenské termály nebývají levné, tyhle jsou ale zdarma

"Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tato mladistvá osoba okolo osmnácté hodiny podvečerní 2. listopadu letošního roku cestovala linkovým autobusem, přičemž na jednom ze sedadel nalezla peněženku 20leté ženy ze Znojemska, která jí zde vytratila z kapsy svého kabátu. Výše uvedený mladík peněženku vzal a uschoval si jí, po vystoupení na autobusové zastávce v Bílovci jí prohledal a za použití nalezené platební karty uhradil několik plateb za nákupy zboží v různých bíloveckých provozovnách ve výši 434 korun," uvedl mluvčí policie René Černohorský.

"Kromě platební karty vzal z peněženky i finanční částku na hotovosti 50 korun, 15 euro a tuto peněženku i s různými osobními doklady poškozené vyhodil do odpadkového koše na ulici Opavské v Bílovci. Chvíli po tomto skutku byl 15letý nezletilec zadržen službu konající policejní autohlídkou z Obvodního oddělení v Bílovci, byla u něj nalezena platební karta poškozené ženy a následně byla nalezena i peněženka se všemi osobními doklady. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů," doplnil k případu.

Fulnečtí policisté prověřují případ internetového podvodného jednání

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku zahájili úkony trestního řízení směřující ke zjištění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že se doposud neznámý pachatel z blíže nezjištěného místa dopustil přečinu podvodu.

Nový Jičín natáhl sérii výher, zvládl přestřelku. Co teď? Svátek! Dorazí Znojmo

"Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak v průběhu 1. listopadu letošního roku 57letý místní muž nabízel na sociálních sítích, a to na dvou internetových prodejních portálech, k prodeji jídelní židle, přičemž se mu přes mobilní aplikaci ozvala neznámá osoba se zájmem o toto zboží. Následně však pod evidentně smyšlenou legendou, spočívající ve využití jisté přepravní služby, zaslala neznámá osoba 57letému muži e-mail s odkazem na falešné internetové stránky dopravní společnosti, kde byl okamžitě vyzván k vyplnění přihlašovacích údajů do svého internetového bankovnictví, což učinil. Tímto pachatel získal neoprávněný přístup k jeho účtu a bez vědomí poškozeného muže mu odcizil a převedl na jiný neznámý účet finanční prostředky ve výši 190 tisíc korun. Celá tato trestná činnost majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů," popsal mluvčí moravskoslezské policie.