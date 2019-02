Naposledy se „návštěvy“ nevítaného hosta dočkala restaurace Na Vyhlídce v ulici Hřbitovní, kde neznámý pachatel řádil v noci na pátek 13. července. Aby se do provozovny dostal, stačilo velice málo.

„Je to událost, která je varovným příkladem toho, že bychom v době naší nepřítomnosti neměli nechávat okna otevřená ani na ventilaci, které pro něj bylo snadnou překážkou,“ sdělila Darina Knižátková, okresní mluvčí Policie ČR.

Jisté je, že k vloupání došlo někdy v době od 22.30 ve čtvrtek 12. července do 10.30 hodin následujícího dne. Zloděj si odnesl v hotovosti 5 tisíc korun a také několik lahví alkoholu. „Od činu jej neodradilo ani to, že se okno, kterým vnikl dovnitř, nacházelo ve výšce téměř dva metry nad zemí,“ podotkla novojičínská policejní mluvčí s tím, že pachateli za trestný čin krádeže hrozí v případě dopadení až dva roky za mřížemi.

„Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k dané události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 651 či zavolali na bezplatnou linku 158,“ obrací se na veřejnost Darina Knižátková. Případné svědky kriminalisté uvítají také v minimálně dalších dvou obdobných případech z centra Nového Jičína v ulici Resslova.

K prvnímu došlo na přelomu června a července a lapka se vloupal do baru a ukradl finanční obnos a elektronické zařízení. „K druhému vloupání do restauračního zařízení došlo v brzkých ranních hodinách 2. července 2018. Dosud neznámý pachatel přes okno vnikl do vnitřních prostor restaurace, přičemž z barového pultu odcizil notebook a černou peněženku, ve které se nacházely stravenky v různých hodnotách a různých značek. Popsaným jednáním vznikla souhrnná škoda ve výši 10 tisíc korun,“ uvedl Petr Směták, komisař z novojičínské policie.

Zda má na svědomí sérii vloupání stejný pachatel či pachatelé je předmětem vyšetřování.