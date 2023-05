/Fotogalerie, video/ Jen několik hodin stačilo policistům k tomu, aby vypátrali pachatele závažného trestného činu loupeže.

Zajištěné šperky z loupeže v Kopřivnici v květnu 2023. | Video: se svolením Policie ČR

Díky spolupráci příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování, policistů obvodního oddělení i strážníků městské policie byl do čtyřiadvaceti hodin dopaden pachatel loupežného přepadení zlatnictví v Kopřivnici. „Pachateli nebylo nic platné ani to, že při svém útěku zahodil do křoví svrchní části svého oblečení, včetně nože, který měl k přepadení použít, jelikož tyto věci během chvíle vypátral služební pes Alexandr,“ sdělila policejní komisařka Pavla Procházková.

K přepadení došlo v polovině letošního května. V odpoledních hodinách vešel do provozovny zlatnictví maskovaný muž, který požadoval od obsluhy vydání peněz. Svůj opakovaný požadavek zdůraznil vytažením nože. „Obsluha uvedla, že peníze nemá, poté se pachatel násilím zmocnil šperků, se kterými z prodejny utekl,“ pokračovala Pavla Procházková, která upřesnila, že odcizením šperků obviněný muž způsobil škodu přesahující 420 tisíc korun, dalších nejméně 10 tisíc korun je škoda, kterou způsobil poškozením majetku.

Pachatelem je jednatřicetiletý muž, jenž se k činu doznal. „Pachatel kriminalistům uvedl, že důvodem jeho jednání byly dluhy, které nedokázal splatit, a tak se rozhodl opatřit si peníze na jejich uhrazení tímto způsobem. Po spáchání daného skutku odjel do Ostravy, kde šperky prodal a dostal za ně téměř šedesát tisíc korun. Z této částky pak uhradil své nesplacené závazky a zbylé peníze utratil. Kriminalisté všechny cennosti zajistili, budou tak navráceny zpět do zlatnictví,“ doplnila policejní komisařka Procházková.

Policisté obvinili muže ze spáchání trestného činu loupeže. Za to mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. „Vězení pro něj patrně nebude neznámým prostředím, jelikož má v rejstříku trestů deset záznamů, a to převážně za majetkovou trestnou činnost. V současné době je stíhán vazebně,“ uzavřela Pavla Procházková.