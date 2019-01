Třinec, Ostrava /REKAPITULACE UDÁLOSTÍ/ – Aféra s jedovatým alkoholem ani zdaleka nekončí a nabírá nevídaných rozměrů. V pátek večer byla v zemi vyhlášena celoplošná prohibice.

Jen v Moravskoslezském kraji zemřelo k pátečnímu odpoledni na otravu metanolem jedenáct lidí. Dalších čtrnáct pacientů bylo v různě závažném stavu v nemocnicích.

Prozatím poslední obětí v kraji byla šestašedesátiletá žena, kterou našel v pátek ráno v havířovském bytě její příbuzný. Provedená pitva potvrdila otravu metylalkoholem.

Počet nemocných a obětí však není konečný.

V pátek odpoledne převezla záchranka do třinecké nemocnice ženu, která upadla po vypití alkoholu do bezvědomí. V ohrožení jsou i její příbuzní. "Žena ve středních letech před upadnutím do bezvědomí uvedla, že má potíže se zrakem. Posádka ji transportovala na ARO nemocnice v Třinci. Spolu s ní byla k rozboru převezena i láhev se zbytkem alkoholu," řekl Deníku mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.

Dalším dvěma příbuzným - manželovi a tchýni, kteří pili stejný alkohol, ale v té chvíli žádnými obtížemi netrpěli, záchranáři důrazně doporučili lékařské vyšetření.

Ministerstvo zakázalo prodej a nalévání tvrdého alkoholu

Dosud zákaz platil pouze pro stánkový prodej, nyní se rozšiřuje i na všechny obchody, restaurace a hotely. Dosud se zákaz týkal jen lihovin s obsahem alkoholu nad 30 procent.

Důvodem prohibice je podle Hegera rozšíření otrav metylalkoholem i do dalších krajů.

Analýza podle Hegera ukázala, že dosavadní omezení je nedostatečné, objevil se nový případ otravy v Praze z alkoholu zakoupeného v hlavním městě. Většina případů byla přitom zaznamenána v Moravskoslez­ském kraji.

Porušení zákazu prodeje je správní delikt. Podnikatel za něj může dostat pokutu až tři miliony korun. Pokud by pití prodával, mohl by být podezřelý z trestného činu obecného ohrožení, kde tresty přesahují deset let vězení a hrozí i trest výjimečný. Možné je i obvinění z trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.

Otravy metylalkoholem mají v ČR už 19 obětí, v nemocnicích jsou další desítky lidí.

Do Ostravy dorazila pomoc pro pacienty, u kterých byla zjištěna otrava metanolem

Jde o lék Fomepizol, dovezený až z Norska. K dispozici je v městské nemocnici. Pitva neprokázala, že za smrt bezdomovce, který zemřel v Ostravě ve čtvrtek, může metanol.

Ústav soudního lékařství v Ostravě zároveň provedl zpětnou kontrolu vzorků pitev poté, co se zjistilo, že na otravu metanolem zemřela už květnu starší žena.

„Mohu s jistotou říci, že poté až do 3. září, kdy propukla vlna otrav, nikdo v Moravskoslezském kraji na otravu metylalkoholem nezemřel. Smrt starší paní s tím nesouvisela, zřejmě se náhodně dostala do styku s nekvalitním alkoholem, neumíme si to jinak vysvětlit," uvedl přednosta ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček - celý rozhovor s Igorem Dvořáčkem na aktuální téma otravy metylalkoholem přineseme v tištěném vydání Deníku.

V Moravskoslezském kraji už několik dní funguje speciální nouzová linka, kam se lidé mohou obracet se svými dotazy. Na čísle 950 739 943 je čtyřiadvacet hodin denně k dispozici odborník z krajské hygienické stanice.

Policisté mají v souvislosti s otravami metanolem již tři zadržené. Šestatřicetiletý muž z Havířova je už několik dní ve vazbě, další dva muže ve věku 46 a 47 let zadrželi ve čtvrtek. Zajistili u nich větší množství alkoholu v různých nádobách, které nebyly opatřeny kolky. Dosud nemají k dispozici závěry znaleckých zkoumání toxicity zajištěných lihovin.

Krajští policisté dále na Novojičínsku zajistili nelegální stáčírnu lihu. Našli zde téměř pět tisíc litrů podezřelého alkoholu. Jestli obsahuje stopy metanolu, ukáže až následný chemický rozbor.

Zatím bylo dohromady nalezeno téměř šest tisíc litrů podezřelého alkoholu. Mezi ně patří výše zmíněná nelegální stáčírna, dále zabavili u konkrétní osoby třicet litrů alkoholu, který obsahoval metanol, a zadrželi také distributora, v jehož domovních prostorách nalezli více jak pět set litrů nekolkovaného alkoholu, u kterého chemický rozbor prokázal přítomnost nebezpečného metanolu.

STRUČNÝ SLED UDÁLOSTÍ OD 6. září 2012

6. září – Karvinská policie oznámila, že dva lidé (devětapadesátiletá žena a o tři roky starší muž) zemřeli v Havířově na otravu metylalkoholem, asi po požití nelegálně upraveného alkoholu.

V ostravské fakultní nemocnici zemřel na otravu metylalkoholem devětapadesáti­letý muž.

8. září – Po otravě metylalkoholem zemřela dvaašedesátiletá žena z Fryštáku na Zlínsku.

9. září – Na otravu metylalkoholem zemřela třiapadesátiletá žena z Prosenic na Přerovsku.

10. září – V pražské Všeobecné fakultní nemocnici zemřel na otravu osmatřicetiletý muž z Milína na Příbramsku.

Na Přerovsku zemřela na otravu metylalkoholem jednadvacetiletá dívka. Byla nalezena na ubytovně v Oseku nad Bečvou bez známek života.

11. září – V přerovské nemocnici zemřel na otravu pětačtyřicetiletý muž z Napajedel na Zlínsku.

Na otravu metylalkoholem zemřela v Komorní Lhotce na Frýdecko-Místecku osmadvacetile­tá žena.

Ve znojemské nemocnici zemřel před půlnocí na otravu metylalkoholem dvaačtyřicetiletý muž z Havířovska.

V Bílovci na Novojičínsku zemřel na otravu metylalkoholem pětapadesátile­tý muž.

Na zlínském sídlišti Jižní Svahy nalezli policisté mrtvou jednašedesátiletou ženu, která zemřela na otravu metylalkoholem.

12. září – Podle šéfa ostravského ústavu soudního lékařství Igora Dvořáčka byl metylalkohol příčinou smrti dalších tří osob.

V Ostravě zemřel muž, který alkohol pil v Plzni.

Dalším otráveným byl řidič, jehož záchranáři našli u silnice na Krnovsku.

Dosud neznámou obětí otravy byla podle Dvořáčka žena, která zemřela jako vůbec první. Policie ale tento případ neeviduje.

Šestnáctou známou obětí se stal 73letý pacient, který zemřel v přerovské nemocnici.

13. září – V Ostravě zemřela 47letá žena, kterou nemocnice v kritickém stavu přijala o den dříve večer. Kriminalisté u ní v bytě zajistili lahve od alkoholu, u nichž bylo na první pohled zřejmé, že nemají originální etiketu.

Bezvládného muže, který se mohl otrávit jedovatým metylakoholem, našli ve čtvrtek odpoledne lidé procházející po Novinářské ulici v Ostravě. Přivolaní záchranáři mu již nemohli pomoci.

O něco později záchranáři na témže místě zasahovali znovu. Tentokrát vyjížděli k pětapadesáti­letému muži, který s mrtvým krátce před jeho skonem popíjel. Dotyčný záchranářům řekl, že společně konzumovali alkohol.

14. září - V havířovském bytě byla ráno svým příbuzným nalezena mrtvá žena (66). Pitva potvrdila otravu metylalkoholem