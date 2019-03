Podle zjištění policistů šestadvacetiletý muž z Kopřivnice dluží na výživném 20 tisíc korun. „Muž od srpna loňského roku do současné doby nepřispíval na výživu svého syna, ačkoli mu tato povinnost vyplývala ze zákona a byla stanovena rozsudkem soudu,“ sdělil novojičínský policejní mluvčí Petr Směták. Také policisté z Příbora v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Z neplacení výživného je v tomto případě podezřelá šestadvacetiletá žena, která si rozsudkem soudu stanovenou povinnost neplní od března roku 2017 a výživné na svou dceru do současné doby nehradí. „Dlužná částka by měla být v tomto případě dvacet tisíc korun,“ doplnil Petr Směták.