Muž v Bílovci vyhrožoval strážníkovi sekáčkem na maso

Do smíchu určitě nebylo jednomu z bíloveckých strážníků, kteří v minulém týdnu vyjeli k zákroku do Radotínské ulice v Bílovci. Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že podle doposud zjištěných skutečností hlídka Městské policie Bílovec byla okolo deváté hodiny večerní přivolaná k zákroku do jednoho z panelových domů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň