Nepoctivec se vymlouval, že je jeho rodina ve finanční tísni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Muž si měl ve středu 11. listopadu krátce po poledni všimnout z okna svého bytu jiného muže, který nakládal věci do zaparkovaného motorového vozidla, přičemž mu z kapsy kalhot vypadla na vozovku pánská peněženka. "Jen co majitel peněženky z místa odjel, muž na nic nečekal a pro ztracenou peněženku si došel. Neradoval se však dlouho, do hodiny mu u jeho bytu zvonila policejní hlídka," uvádí mluvčí moravskoslezské policie Karolína Bělunková.