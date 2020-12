Senát v neveřejném jednání odmítl jeho stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který letos na jaře obnovu povolil.

Deník to zjistil ze soudní internetové databáze.

Skupina v letech 2012 a 2013 přepadla třináct bank, pošt a heren v Moravskoslezském kraji. Tři komplici byli o rok později odsouzeni ke dvanácti, devíti a pěti rokům žaláře. Radim V. (46 let) se na lavici obžalovaných vůbec nedostal.

Poranění mozku

Po svém zadržení totiž vyskočil z okna policejní budovy a utrpěl závažná poranění mozku, která se zdála být nevratná. Když se po delší době probral, na nic si nevzpomínal. Údajně se nacházel na úrovni malého dítěte. Znalci tehdy konstatovali, že není schopen chápat význam a smysl trestního řízení.

Později byl propuštěn do domácího ošetřování. Policisty ani ve snu nenapadlo, že se s ním ještě setkají. Pak ale přišlo vyšetřování loupežného přepadení banky v Ostravě-Porubě z prosince 2017. Ochránci zákona si s případem dlouho nevěděli rady. Stopy je nakonec přivedly až k Radimu V.

Následovaly nové lékařské posudky s nečekaným zjištěním. Experti konstatovali, že došlo k obratu, a to v podobě částečné obnovy mozkové tkáně. Problémy u Radima V. sice přetrvávají, může ale stanout před soudem.

Obnova

Na základě toho pak státní zástupce David Bartoš navrhl ostravskému krajskému soudu, aby povolil obnovu řízení. Samotný žalobce na dotaz Deníku uvedl, že se s podobnou situací během své dlouholeté praxe nesetkal.

„Na něco takového si nevzpomínám,“ prohlásil. O obnovu vesměs žádají odsouzení lidé, kteří se snaží dokázat svou nevinu. Krajský soud vyslechl znalce i samotného Radima V. Ten uvedl, že o loupežích z let 2012 až 2013 nic neví.

„Vím jen to, co mi řekla máma. Nevím, jestli jsem to udělal,“ vypověděl. Ostravský soud nakonec obnovu povolil. Následovala stížnost obhajoby k vrchnímu soudu, který nyní rozhodnutí ostravského soudu potvrdil. Nic tak již nebrání vypracování žaloby na Radima V, kterého tak příští rok zřejmě čeká soudní proces.