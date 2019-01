Nový Jičín - Pan Martin, jehož jméno redakce úmyslně neuvádí, má rád fotografie dívek v erotických pózách i žhavá videa. Problém je v tom, že aktérky někdy ještě nemají ani patnáct let.

Muž obžalovaný ze šíření dětské pornografie a dalších deliktů svou tvář ukrýval pod kapucou bundy. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Závažným případem dětské pornografie se zabýval v uplynulých dnech Okresní soud v Novém Jičíně. Na lavici obžalovaných usedl muž, jehož obžaloba vinila ze zločinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a přečinu ohrožení výchovy dítěte. To vše řečeno právnickou řečí.

V reálu šlo o to, že dvaačtyřicetiletý muž z Příbora si oblíbil dětské porno. Jak uvedl žalobce, minimálně od 17. září 2009 do 10. srpna 2011 v Příboře prostřednictvím internetu přijímal, držel a rozesílal e-mailem choulostivé fotografie a videa. „Šlo o materiály obsahující videa a snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány a videa a snímky dětí zachycující polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku s dětmi a jiná obdobně sexuálně vášnivá videa a snímky znázorňující děti," upřesnil státní zástupce a dodal, že tyto fotografie a filmy muž veřejně sdílel.

Pan Martin použil jednoduché finty, aby oblouznil mladé dívenky. Na serveru Lidé.cz se vydával za třináctiletou dívku a používal e-mail janickadavidova1@seznam.cz. „Takto přiměl v rámci komunikace přes internet více dívek mladších osmnácti let k vyhotovení vlastních fotografií zachycujících je obnažené a vyzývavě předvádějící pohlavní orgány a jiných sexuálně dráždivých snímků," pokračoval státní zástupce. Obžalovaný muž materiály vylákal od dívek tak, že jim je vyměnil za fotografie, které vydával za své. „Ty měl uložené v jednom ze svých počítačů ve složce Holky, Jana, a Já opět nahá, přičemž se v těchto případech jednalo o fotografie věkově odpovídající dívce a mající rovněž charakter dětské pornografie," doplnil státní zástupce.

Pan Martin šířil pornografii vědomě, a jak u soudu také zaznělo, použil ji k vlastnímu ukojení. Při hlavním líčení nechtěl vypovídat. Soudce Jaromír Pšenica proto četl zápisy z výpovědi, kterou obžalovaný učinil na policii. Tam také uvedl, že mu v roce 1998 umřel syn a manželství později přestalo klapat. Proto se snažil prostřednictvím internetu najít někoho ke komunikaci. Posléze začal komunikovat s asi desíti dívkami, vesměs ve věku od 12 do 14 let, některým bylo i 16. Za tím účelem si vytvořil zmíněný profil. „Chtěl jsem, aby ta dotyčná byla odpovídajícího věku nebo tak kolem," uvedl muž do protokolu.

V závěrečném návrhu státního zástupce zaznělo, že jako polehčující okolnosti lze brát bezúhonnost, doznání a to, že se obžalovaný nepokoušel dívky kontaktovat fyzicky, „Jedná se ale o závažnou trestnou činnost, které se dopouštěl delší dobu, a přitěžuje mu i souběh několika deliktů. V úvahu by připadl i nepodmíněný trest," konstatoval dále státní zástupce.

Obžalovaný promluvil až na závěr líčení. „Je mi to moc líto. Dnes už se těmto věcem opravdu vyhýbám. Chtěl bych se omluvit," řekl. Senát soudu se usnesl na úhrnném trestu ve výši tří let, s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let, a trestu propadnutí věci počítačů a příslušenství, včetně DVD nosičů. Obžalovaný ani státní zástupce se vůči verdiktu odvolávat nebudou.