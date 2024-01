Přemíra alkoholu a následná hádka dvou mužů skončila pro jednoho z aktérů v nemocnici. Na operační stůl se dostal poté, co mu protivník bodl nůž do břicha.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ze spáchání zvlášť závažného zločinu v podobě těžkého ublížení na zdraví obvinil komisař z kriminálky osmapadesátiletého muže z Novojičínska.

Násilný čin se odehrál ve večerních hodinách 23. prosince 2023 v jednom z bytů panelového domu v Komenského ulici v Novém Jičíně. Zmíněný útočník způsobil čtyřiašedesátiletému muži bodné poranění břicha kuchyňským nožem, což si vyžádalo jeho transport do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Zde se musel podrobit operačnímu zákroku s předběžnou dobou léčení tři až čtyři měsíce.

„Den před Štědrým dnem oba muži požívali už od rána různé alkoholické nápoje. Bylo to v bytě poškozeného čtyřiašedesátiletého muže, který nařkl mladšího z krádeže peněz. Ten v kuchyni nalezl kuchyňský nůž s devatenácticentimetrovou čepelí a jednou ránou bodnul hostitele do oblasti pod žebry. Poté muži zavolali rychlou záchrannou službu, která poškozeného transportovala do nemocničního zařízení,“ přiblížil policejní mluvčí René Černohorský.

Muže, jenž byl podezřelý z útoku, bezprostředně zadrželi na místě činu policisté. „Eskortovali jej na nejbližší služebnu a pak na protialkoholní stanici,“ doplnil René Černohorský a upřesnil, že orientační dechová zkouška ukázala u mladšího muže bezmála 2,9 promile alkoholu.

Analýza DNA z nože a další důkazy vedly k zahájení trestního stíhání osmapadesátiletého muže pro spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví. Podnět k vzetí obviněného do vyšetřovací vazby soud akceptoval.