Havel Badurna, prý lékař na misi OSN, připravil ženu z Novojičínska o statisíce

Pětašedesátiletou ženu z Novojičínska na sociální síti kontaktoval neznámý muž, který vystupoval jako šestasedmdesátiletý Havel Badurna. Po několika zprávách si vyměnili telefonní čísla a začali si dopisovat. Jeho životní příběh zněl vskutku dojemně – do svých dvanácti let žil spolu s rodiči v Brně, ale ti pak bohužel zemřeli při autonehodě, a tak se musel odstěhovat ke svému strýci do Argentiny.

Ilustrační video. Policejní hlídky na Novojičínsku. | Video: Deník/Ivan Pavelek