Dvě vloupání na cizí pozemek s krádeží zaevidovali novojičínští policisté. K první případu došlo v Kopřivnici v ulici Husova.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

„V blíže neustanovené době od konce února do poloviny března letošního roku zde doposud neznámý pachatel spáchal npřečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se vloupal do jedné z garáží poblíž zdejšího koupaliště, ze které odcizil čtyři plechové disky včetně pneumatik a následně se vloupal do zde zaparkovaného a uzamčeného osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia, ze kterého odcizil kompletní vzduchové sání, dvě xenonová světla a rezervní kolo,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.