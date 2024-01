Nepříjemný zážitek má s prvním letošním dnem spojený sedmapadesátiletý muž z Nového Jičína-Žiliny. Prodejnu, ve které obsluhoval, přepadl maskovaný lupič s nožem. Byl záhy dopaden. Ze zvlášť závažného zločinu loupeže stíhá komisař kriminálky v Novém Jičíně pětatřicetiletého muže z Jindřichohradecka. V uplynulých dnech pobýval na Novojičínsku.

Ze zvlášť závažného zločinu loupeže nyní stíhá komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně pětatřicetiletého muže z Jindřichohradecka, který v uplynulých drnech pobýval na Novojičínsku.

Policisté prokázali, že pětatřicetiletý muž vstoupil 1. ledna 2024 několik minut po 13. hodině se zahaleným obličejem a nožem v ruce do prodejny potravin v Beskydské ulici v místní části Nového Jičína-Žilině. „Muž vyzval obsluhu provozovny, místního muže, aby vydal všechny finanční prostředky z pokladny. Přitom rozřízl nožem fólii, která oddělovala prodejní a pokladní prostor, a svou výzvu umocnil i bodnutím nože do pultu. Tuto zbraň namířil i na prodavače,“ popsal policejní mluvčí René Černohorský. Prodavač v obavě o svůj život vytáhl z pokladny asi 18 tisíc korun, které lupiči předal. „Neznámý muž vložil bankovky do přineseného igelitového sáčku a urychleně odešel. Ihned po oznámení případu se na místo dostavily policejní autohlídky, které byly nejblíže,“ pokračoval René Černohorský.

Policisté zjistili, že pachatel byl maskován kapucí s nákrčníkem a ozbrojen nožem s čepelí asi 20 centimetrů. „I když se napadený zpočátku zdráhal peníze vydat, po bezprostřední pohrůžce nožem a poté, co lupič zabodl nůž do pultu, tak učinil,“ doplnil policejní mluvčí. Než lupič zmizel, poručil muži v prodejně, aby se zamkl ve skladu a nevolal policii. Ten ale okamžitě po odchodu pachatele vytočil linku tísňového volání policie. Začalo rozsáhlé pátrání na základě popisu a dalších indicií. Do 48 hodin po zločinu byl lupič zadržen. Policisté u něj našli 6 tisíc korun v hotovosti, které pocházely z trestné činnosti. Peníze předali zpět majiteli vyloupené provozovny.

Zadržený muž se pod tíhou důkazů a na základě zajištěných vzorků DNA k činu doznal. „Uvedl, že ostatní uloupené peníze použil pro svou vlastní potřebu, a to převážně na nákup jídla a alkoholických nápojů,“ dodal René Černohorský s tím, že skončil ve Vazební věznici v Ostravě. „Novojičínští policisté touto cestou děkují veřejnosti za pomoc při pátrání, kdy i získané svědecké informace vedly k úspěšnému zadržení nebezpečného a ozbrojeného pachatele,“ vzkázal mluvčí.