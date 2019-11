Vyznával jim náklonnost a lásku. Jakmile si získal jejich důvěru, požádal je o zasílání intimních fotografií a videí. Část z nich jeho prosby vyslyšela.

„Fotily se a natáčely. Následně mu tento materiál posílaly,“ uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie Ondřej Vaněk.

NÁTLAK

To ale zdaleka nebyl konec. Když s údajným mladíkem chtěly později ukončit komunikaci, pohrozil zveřejněním snímků na sociálních sítích. Tvrdil také, že je rozešle rodině a kamarádům. Policisté zatím evidují šest obětí z celé republiky, není však vyloučeno, že jich bude podstatně více.

Jedna z nich plnila jeho příkazy od roku 2014 do letoška. Vše vyšlo najevo poté, co se další dívka, žijící v Moravskoslezském kraji, svěřila po několika týdnech rodičům. Ti okamžitě kontaktovali moravskoslezskou policii, která zahájila rozsáhlé vyšetřování. Přestože se zvrhlík snažil skrýt svou identitu, kriminalisté jej vypátrali.

Jde o muže z Olomoucka. Žil sám, neměl zaměstnání a volné chvíle si krátil lovením na internetu. Je obviněn ze sexuálního nátlaku a dalších mravnostních deliktů. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Soud ho poslal do vazby. Policisté nyní zkoumají zabavenou výpočetní a další techniku.

NÁSTRAHY

Podle kriminalistů je důležité, aby rodiče s dětmi hovořili o nástrahách internetu. „Internet je otevřené médium, do kterého může kdokoli odkudkoli přistoupit. Takže kontrola tam de facto žádná není. To s sebou nese i druhou věc, a to je anonymita v prostředí internetu,“ uvedl Vaněk s tím, že takto se mohl pětačtyřicetiletý muž vydávat za šestnáctiletého mladíka.

„Je třeba si uvědomit, že děti na internetu jsou vystaveny různým nebezpečím, podobně jako na ulici. To znamená, že pokud rodiče s dětmi nekomunikují a neinformují je o nebezpečí na internetu, je to stejné, jako by je nechali po večerech lítat po ulici bez dozoru,“ doplnil Vaněk, podle kterého je nutné si uvědomit i další věc.

„Ty věci, které komukoli na internetu poskytnete, mají relativně trvalý charakter a v pozdějším věku mohou vyplout na povrch. Proto je třeba zvážit, co všechno na internetu sdílíte. Jsou to věci, které nebudou za týden pryč, ale mohou tady být i za několik let,“ uzavřel Vaněk.