Miroslava F. při nehodě utrpěla pohmoždění hrudníku a krční páteře. Několik týdnů po nehodě se u ní rozvinula lehčí forma posttraumatické stresové poruchy.

„Nemohla jsem chodit na místa, kde je více lidí, měla jsme pocit, že si mě všichni prohlížejí, že to jsem já, kdo měl tu nehodou a že jsem ji zavinila a podobně. Do obchodu se mnou musel chodit partner, vozil mě i do zaměstnání, protože jsem několik měsíců nebyla schopna řídit,“ uvedla u soudu Miroslava F. Psychické onemocnění způsobené následkem nehody, potvrdil i znalecký posudek, jehož autorka, lékařka, svá zjištění v této věci prezentovala ve středu u hlavního líčení.

S osmnáctiměsíční podmínkou pak odešla od Okresního soudu v Ostravě státní zástupkyně Petra Tittková, kterou soud uznal vinnou ze způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu. K té došlo loni 30. dubna v Ostravě-Koblově, kdy se obžalovaná za volantem Škody Octavia v zatáčce střetla s autem Miroslavy F. z Petřvaldu. Tittková měla v té chvíli v krvi 3,16 promile alkoholu, což prokázal toxikologický rozbor.

Pila, protože bála se prý o zdraví otce

Obžalovaná Petra Tittková, které hrozily až čtyři roky za mřížemi, svou vinu uznala. Okolnosti, které nehodě v Koblově předcházely, vysvětlovala tím, že byla vystresovaná jednak událostmi spojenými s koronavirovou pandemií a také tím, že její osmdesátiletý otec jí ten den sdělil, že se necítí dobře a má teplotu.

Dotyčná se o otce, který žije sám v Ludgeřovicích, starala a denně za ním jezdila. „Strašně jsem se bála, že by otce mohla napadnou ta nemoc a že by to při jeho věku a zdravotních potížích mohlo mít fatální následky. Celý den jsem na to myslela a vůbec jsem nebyla ve své kůži, stresovalo mě to,“ tvrdila u soudu obviněná.

Proto prý sáhla po láhvi vodky, kterou měla v kanceláři, prý odloženou jako dárek pro někoho. Kolik toho vypila, si prý nepamatuje, nicméně po nehodě u ní dechová zkouška ukázala 3,16 promile.

Žena obviněná ze způsobení nehody v opilosti, se poškozené omluvila, uhradila jí škodu na autě, i náklady za újmu na zdraví i znalecké posudky. Dohromady v řádu několika desítek tisíc korun. Také v závěrečné řeči před soudem vyjádřila lítost a řekla, že se za své chování stydí. Od loňského roku navíc začala pracovat jako dobrovolnice v jednom sociálním zařízení.

A jak rozsudek komentovala poškozená Miroslava F. ? „Co tomu mám říct? Trest považuji za nedostatečný. Myslela jsem si, že půjde do vězení, koneckonců takový prohřešek nebyl první,“ řekla Deníku Miroslava F.

Kromě podmíněného trestu soud Tittkovou potrestal ještě zákazem řízení motorových vozidel. Tittková je také postavena mimo službu. Statní zástupkyně i obžalovaná si ponechali lhůtu pro odvolání.

Nebylo to poprvé

Petra Tittková byla už koncem loňského roku potrestána v kárném řízení, kdy jí byl na deset měsíců o 20 procent snížen plat. Momentálně je mimo službu a pobírá polovinu svého platu poníženou o zmíněných dvacet procent.

Není to však její první prohřešek spojený s řízením auta v opilosti. V roce 2004 před budovou zastupitelství v centru Ostravy zlomila dopravní značku a narazila do zaparkovaných aut policistů. Prý to bylo den poté, co se byla rozloučit se smrtelně nemocným kolegou. Po nehodě tehdy odmítla odběr krve a později tvrdila, že byla střízlivá. Ministr spravedlnosti ji poté dočasně zprostil funkce.