K silně podnapilému muži neznalému pravidel pro bezpečnou manipulací se zbraní vyjížděli do Ostravy-Zábřehu ostravští strážníci společně s kolegy s Policie České republiky poté, co na místě veřejně přístupném nebezpečně manipuloval se zbraní, ze které následně i náhodně vystřelil.

