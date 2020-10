Uklidnit se nedokázal ani za mřížemi, kde svůj hněv obrátil nejen vůči dalším trestancům, ale dokonce i dozorcům. Kvůli tomu ve středu stanul před Okresním soudem v Ostravě. Po celou dobu jednání měl na žádost vězeňské služby na rukou i nohou pouta.

Běsnění

K útoku na dozorce došlo vloni ve Vazební věznici Ostrava. Při návratu z vycházky mužům v uniformách vyhrožoval, že je vyfackuje a podřeže. Když ho po osobní prohlídce vyzvali, aby šel na celu, začal vyvádět. Do dveří vsunul nohu, poté vzal plechovou lopatku a jednoho ze členů eskorty se pokusil napadnout.

„Snažil se ho udeřit do hlavy,“ konstatoval žalobce s tím, že dozorci se ránu v poslední chvíli podařilo vykrýt rukama. Utrpěl řezná zranění, jež si vyžádala ošetření.

Po vytlačení do cely se trestanec pustil do demolování místnosti. Zasáhnout musela vězeňská hlídka s protiúderovým štítem. Mario M. po ní hodil téměř sedmikilogramovou kovovou židli. Ve chvíli, kdy ji chtěl zvednout, aby v běsnění pokračoval, skončil spoutaný na zemi.

Byl obžalován z trestného činu násilí proti úřední osobě. A jelikož je použití lopatky a kovové židle považováno za útok se zbraní, hrozilo mu až šest let vězení.

Mario M. je sice násilník, ale zároveň i racionálně uvažující člověk. Po konzultaci s obhájcem využil ustanovení novely trestního zákoníku a řádu, konkrétně prohlášení o vině. Soud při doznání neprovádí rozsáhlé dokazování a přihlíží k němu při rozhodování o výši trestu.

Herec

Mario M. si však před prohlášením o vině neodpustil malý herecký výstup. „Já vím jedno, že nad vězeňskou službou nevyhraji. Vím, že ten trest dostanu, i když jsem nic nespáchal. Takže pro mě je lepší skončit na dvou letech. Ať to mám rychle za sebou,“ řekl obžalovaný Vzápětí prohlásil: „Cítím se vinen, souhlasím s právní kvalifikací. Vím, jakou sazbu stanoví trestní zákoník.“

Žalobce soudu sdělil, že by v případě prohlášení o vině viděl jako odpovídající dvouletý trest, bez prohlášení pak minimálně tříletý. Senát nakonec poslal Maria M. na dva roky do věznice s ostrahou.

Verdikt na místě nabyl právní moci. Samotný trest si ale mladík začne odpykávat až poté, kdy si „odsedí“ sedm let za výše zmíněnou loupež.