Hledá se šestnáctiletý hoch z Bruntálu. Odjel do školy, od té doby se o něm neví

Policisté pátrají po šestnáctiletém chlapci, který v pátek 6. ledna 2023 v ranních hodinách odjel ze svého bydliště z Bruntálu směrem do školy, do které však nedojel, a do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

Hledaný Lucas Přibyl, ročník narození 2006. | Foto: se svolením PČR