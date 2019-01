Novojičínsko – Policisté ani ke konci roku nepřestávají v pátrání po nezvěstných osobách nebo těch, kteří se vyhýbají výkonu trestu. K posledním „nalezeným“ lidem patří jednapadesátiletý muž z Kopřivnicka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Přestože se nějakou dobu úspěšně vyhýbal nástupu trestu odnětí svobody, policisté jej před pár dny vypátrali. „Hledaný muž z Kopřivnice byl odsouzen za spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Odsouzen byl na deset měsíců,“ informoval novojičínský policejní mluvčí Zbyněk Tomšík s tím, že policisté muže předali do Vazební věznice v Ostravě.

Úterý 27. prosince byl pro novojičínské policisty úspěšným dnem. Poté, co v ranních hodinách vypátrali již zmíněného výtečníka, jen o pár hodin později narazili na dalšího muže, po kterém bylo vyhlášeno celorepublikové pátrání. „Na třiadvacetiletého muže z Nového Jičína byl vydán soudem příkaz k zatčení. Mladík byl téhož dne eskortován k Okresnímu soudu v Novém Jičíně,“ potvrdil informaci policejní mluvčí.

Na území Novojičínska se policistům v letošním roce podařilo z celkových 339 vyhlášených pátrání či pohřešovaní odvolat 327.

„Ze čtyřiadvaceti příkazů k dodání do výkonu trestu odnětí svobody se podařilo předat patnáct takových osob, které se trestu vyhýbají. Devíti osobám se však asi do vězení nechce,“ uvedl Tomšík a pokračoval: „Ročně lidé na Novojičínsku ohlásí desítky pohřešovaných. Většina z nich se podaří vypátrat v poměrně krátkém čase. Bohužel jsou i případy, kdy se po nezvěstných pátrá řadu let. Jsou však případy některých pohřešovaných osob, po kterých by se jako slehla zem.“

Policisté po pohřešovaných osobách začíná pátrat ihned po oznámení. Oznámení o tom, že se někdo „ztratil“ přitom mohou podat příbuzní, známí či spolupracovníci. Po nezbytné administrativě je vyhlášeno celostátní pátrání. „Nejprve prověřujeme informace získané od oznamovatele. Poté pátráme například v zaměstnání, ve škole, mezi kamarády, spolužáky a kde byl naposledy viděn. Rovněž například pátráme ve zdravotnických zařízeních, na autobusových či vlakových nádražích a podobně,“ popsal průběh pátrání Tomšík.

V současnosti lze na policejních stránkách nalézt tři osoby z Novojičínska, kteří jsou dlouhodobě nezvěstní. V roce 2011 bylo vyhlášeno pátrání po 25 pohřešovaných osobách, 22 z nich se již podařilo vypátrat.