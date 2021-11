Návštěva aquaparku se změnila v noční můru, případ pedofila z Opavy uzavřel soud

Návštěva aquaparků a koupališť patří mezi velmi oblíbené rodinné aktivity. Rodiče by však měli mít své ratolesti pod neustálým dozorem. Kromě běžných návštěvníků mohou totiž do areálů zavítat i pedofilové. Potvrzuje to i otřesný případ, který v pátek vynesením rozsudku uzavřel Krajský soud v Ostravě. Místem činu se staly aquaparky a koupaliště z různých koutů Moravy i z Vysočiny.

