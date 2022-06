„Když jsem páchal trestnou činnost, byl jsem mladý idiot. Nechal jsem se strhnout špatnou partou. Nebyl jsem iniciátorem vražd, i proto jsem po dopadení podal spontánní výpověď,“ snažil se letos v červnu přesvědčit soud. Biederman v současné době pobývá ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou, proto jeho žádost posuzuje zdejší okresní soud.

Pětinásobný vrah také argumentoval svým zdravotním stavem, kdy hovořil o roztroušené skleróze. „Ze zdravotních důvodů může podle zákona žádat o přerušení výkonu trestu, ale důvod pro podmíněné propuštění to není,“ reagoval státní zástupce, který se velmi skepticky stavěl k Biedermanovým slovům o nápravě. „Z věznice soud obdržel četné negativní poznatky a zároveň nelze predikovat řádné vedení života na svobodě. Podle znaleckých posudků je míra recidivy poměrně vysoká. Trpí poruchou osobnosti a má tendence ospravedlňovat své jednání, bagatelizovat tu trestnou činnost,“ prohlásil státní zástupce.

Zamítnuto

Důležitou roli sehrály posudky, které pro Biedermana nevyzněly příznivě. „Soud při posouzení žádosti odsouzeného Oty Biedermana o podmíněné propuštění vyšel zejména ze znaleckých posudků z odvětví psychologie a psychiatrie. Soud dále přihlédl ke zprávě věznice hodnotící dosavadní průběh výkonu trestu daného odsouzeného. Na tomto základě dospěl soud k závěru, že je nadále důvodná obava, že by se odsouzený v případě propuštění na svobodu mohl dopouštět trestné činnosti a zákonné podmínky pro jeho podmíněné propuštění tak nejsou splněny,“ řekl mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř s tím, že senát žádost o podmíněné propuštění na svobodu zamítl.

Biederman však svůj boj nevzdává. Proti rozhodnutí si podal stížnost, kterou projedná Krajský soud v Liberci. Termín jednání nebyl zatím stanoven. Biederman věří, že u libereckého soudu uspěje.

Kajínek

Palce mu možná bude držet i omilostněný Jiří Kajínek, který s Biedermanem strávil nějaký čas ve vězení. Na svém YouTube kanále o něm mimo jiné řekl: „Ota Biederman je jeden z mála lidí, který, když jsem s ním o těchto věcech mluvil, tak se nevymlouval, nevykrucoval. Prostě říkal: byl jsem mladej kluk, chtěl jsem všechno rychle, chtěl jsem se bavit, chtěl jsem peníze a bylo to pro mě velký dobrodružství, neváhal jsem udělat cokoliv,“ uvedl Kajínek.

K TÉMATU

Kolínský gang

Členové gangu, kterému se říkalo kolínský, pocházeli ze středních Čech. Vraždili v Čechách i na severu Moravy. Hlavní postavou byl Oto Biederman, jenž zabil pět lidí. V září roku 1998 mu ostravský krajský soud vyměřil doživotí. Biederman přijal rozsudek s ledovým klidem, při odchodu z jednací síně se dokonce usmíval.

Od června 1993 do ledna 1996 provedl pět chladnokrevných vražd. Některé sám, jiné s komplici. Nejprve ubodali vrátného v pražském obchodním domě, odkud si odnesli více než tři miliony korun. O dva roky později Biederman zastřelil muže, o němž se kolínská skupina domnívala, že má v domácím trezoru milionovou hotovost. V kovovém sejfu nakonec nic nenašli.

Třetí obětí se stal čerpadlář z benzinové stanice, který jim dobrovolně vydal peněženku i s tržbou. Biederman jej přesto střelil dvakrát do hlavy. Poté s kumpánem odjeli do erotického klubu. Čtvrtým v pořadí byl dřívější Biedermanův známý, s nímž provedl jeden z předchozích zločinů. Nic netušící muž přijal Biedermanovo pozvání k němu domů. „Aniž by stačil něco říct, či nějak zareagovat, velice rychle jsem do něj vypálil celkem šest ran. Všemi jsem ho trefil, jsem dobrý střelec,“ vypověděl Biederman po svém zadržení.

Pátá vražda se gangu stala osudnou. Biederman s dalším zabijákem provedli vraždu na objednávku. Do hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí vylákali místního podnikatele, kterého v jednom z pokojů ubodali nožem. Případem se začala zabývat severomoravská kriminálka, která v únoru 1996 kolínský gang pozatýkala.

K TÉMATU

Jaký byl Oto Biederman

V dětství, které strávil na Kolínsku, s ním nebyly žádné problémy, základní školu zvládl s průměrným prospěchem. Nastoupil na odborné zemědělské učiliště, obor biochemik se zaměřením na lihovarnictví a vinařství. Jak sám řekl, učení ho bavilo, pak ale začal mít potíže. Podle jeho slov problémy vyplynuly z něj samotného i okolí. Po dvou letech školu přerušil a nastoupil do lihovaru v Kolíně.

Na doporučení zaměstnavatele se na školu vrátil a dokončil ji s vyznamenáním. Následně pracoval dva roky v kolínském lihovaru, odkud ale kvůli dalším problémům odešel. Poté postupně působil u několika bezpečnostních agentur. V roce 1995 ze zaměstnání odešel a oficiálně již nikde nepracoval.