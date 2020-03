Na lavici obžalovaných usedl sedmačtyřicetiletý muž z Karviné. Předloni 1. června nedaleko nákupního střediska v Orlové-Lutyni hrál na xylofon.

V té chvíli kolem procházel šestasedmdesátiletý senior, jenž bezdůvodně do nástroje kopl. Muzikant se zvedl a vydal se za odcházejícím důchodcem. Podle státního zástupce do něj prudce strčil.

Chodec při pádu utrpěl závažná poranění hlavy, kterým po několika dnech v nemocnici podlehl.

LÍTOST

„Mrzí mě co se stalo, že ten pán umřel. Je mi to líto. Vůbec jsem nepředpokládal, že by mohl upadnout. Jen jsem do něj lehce strčil,“ vypověděl obžalovaný, který si pouličním hraním na xylofon vydělával na živobytí.

„Vydělávám si muzikou, protože nemám práci. Lidé mi chtěli pomoci, dávali mi peníze,“ řekl muž.

Seniora si prý všiml již několik dnů před smutnou událostí. „Bylo to tak dva tři dny předtím. Nadával mi, že jsem špinavý a podobně. Nijak jsem na něho nereagoval. Řekl bych, že byl mrzutý, něco ho štvalo,“ vypověděl obžalovaný.

V osudný okamžik mu senior kopl do xylofonu.

„S něčím takovým jsem se nikdy nesetkal. Zvedl jsem se a šel za ním. Chtěl jsem, aby mi řekl, co proti mně má, proč mi vlastně do xylofonu kopl. Lehce jsem ho postrčil do ramene. On udělal ještě dva kroky, pak se chtěl otočit, nějak se mu tam zapletla noha, zakopl a spadl. Kdybych ho silně žduchl, tak spadne hned. On ale spadl až za dvě nebo tři sekundy,“ prohlásil hráč na xylofon.

Na místo se okamžitě seběhli lidé a muži poskytli první pomoc.

„Jeden pán ho dal do stabilizované polohy. Říkal jsem si, že se mu snad nic nestalo. Pak jsem si všiml, že má na hlavě odřeninu a trochu mu teče krev. Někdo zavolal policii a záchranku. Já jsem čekal, co bude. Byl jsem z toho vytřeštěný. Pak jsem si šel posbírat zbytek xylofonu,“ dodal obžalovaný, kterému v případě uznání viny hrozí pět až deset let vězení.

Vyšetřování případu komplikovala skutečnost, že muž na delší dobu odjel do zahraničí. Po návratu na něj byla uvalena vazba. Hlavní líčení v pátek pokračuje výslechy svědků.