Obviněno je pět osob. Podle informací Deníku všichni aktéři uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ta nyní leží na Krajském soudě v Ostravě. Díky ní by dotyční nemuseli jít do vězení. Vyváznout mohou s podmíněnými a peněžitými tresty, někteří pak i se zákazem činnosti. Přiznali se, spolupracovali při vyšetřování a uhradili škodu.

Vše se točí kolem ostravské firmy VD Vinotéky obchodující s vínem a destiláty, jež má pobočky po celé republice. Mezi stíhanými jsou její bývalí i současní zástupci a také IT expert z Ostravy. Ten do pokladního systému nainstaloval speciální software. Problémy mají i tři firmy, kromě VD Vinotéky i její moravská divize a firma ostravského experta na počítače. Všechny by mohly vyváznout s peněžitými tresty. V krajním případě jim v rámci soudního verdiktu hrozil až zánik.

U soudu

„Dohoda o vině a trestu byla předložena Krajskému soudu v Ostravě,“ potvrdila Deníku bez bližších podrobností mluvčí ostravského krajského soudu Veronika Ralevská. Případ již leží na stole konkrétního senátu. Ten v rámci veřejného zasedání rozhodne o tom, zda dohodu přijme, či odmítne. Stát by se tak mělo v polovině dubna.

Většina navrhovaných podmíněných trestů by se podle informací Deníku měla pohybovat v maximální možné výši u tohoto druhu odsouzení, to znamená tři roky s odkladem na zkušební pětiletou lhůtu. Co se týká peněžitých trestů, některé částky jsou navrhovány kolem pěti milionů korun, objevily se i zákazy činnosti.

Podezření

Na podvod se přišlo díky finančnímu úřadu, který v rámci vlastního šetření vytipoval takzvané rizikové společnosti. Při následném prověřování zjistil u ostravské firmy nejasnosti a nestandardní postupy. Případem se pak začala zabývat policie. Podezření se potvrdilo při cíleném nákupu.

Během něj byly porovnávány údaje na účtence s údaji, které ve stejné chvíli směřovaly z obchodu do systému EET. Po zjištění rozdílů se rozjelo intenzivní vyšetřování. To postupně odhalilo nesrovnalosti z let 2017, 2018 a 2019. Jak se ukázalo, jednatelé firmy nechali do pokladního systému nainstalovat software, kterým chtěli obelstít EET.

Sofistikovaně

„Postupovali velmi sofistikovaně. Najatý IT specialista provedl v pokladním systému firmy úpravy. Docházelo k tomu, že všechny tržby, které byly ve společnosti udělány, neodešly do systému EET. Odešla pouze část, část pak byla zatajena,“ popsal již dříve celý systém náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili luxusní hodinky, šperky, výpočetní techniku a další věci, včetně peněz. Škoda, která vznikla státu, již byla uhrazena.

„Babišův projekt“ EET je u ledu

Experiment, kterým chtěl bývalý ministr financí a poté premiér ČR Andrej Babiš z vládnoucího hnutí ANO, zvýšit příjmy státní pokladny je pozastaven.

Odklad elektronické evidence tržeb (EET) byl prodloužen až do konce roku 2022. Důvodem je podle ministryně financí Aleny Schillerové snaha ulevit podnikatelům v době koronavirové epidemie.

Podle expertů i opozice to znamená konec tohoto projektu. O dalším osudu EET se nejspíš rozhodne ve sněmovních volbách na podzim 2021. Schillerová věří tomu, že EET bude obnoveno.

Odklad evidence se týká nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna letos 1. května. Žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno přes 200 000 podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 15,5 miliardy účtenek. (ČTK)