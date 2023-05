I prevence má smysl, to bylo motto nedávného několikadenního zátahu policistů, který byl primárně zaměřen na trestnou činnost na železnicích a v jejich okolí. O výsledcích kontrolní akce nyní seznámili i veřejnost.

Policejní kontroly na železnici. | Foto: Policie ČR

Několikadenní akce probíhala na vytipovaných místech, zejména v železničních stanicích a depech, v denních i nočních hodinách průřezově v rámci celého Moravskoslezského kraje. V terénu bylo také speciální vozidlo pro zaznamenání případného protiprávního jednání. Někteří policisté byli vzhledem k charakteru akce v civilním oděvu.

"Ve druhé polovině dubna realizovali, samozřejmě kromě dalších činností, moravskoslezští policisté akci, při které se zaměřili na protiprávní jednání související se železniční dopravou, a to na několik základních oblastí. Primárně na trestnou činnost spočívající v poškozování vlakových souprav takzvaným posprejováním, popsáním či obdobným poškozením," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská s tím, že pozornost ale směřovali i k odhalení jakékoliv další trestné činnosti. Pozornosti policistů rovněž neunikly ani osoby pohybující se v místech železnice a železničních stanic.

"Než přejdu k výsledkům akce, dovolím si konstatování, že již samotná přítomnost policistů byla bezesporu prevencí, což splnilo sekundární cíl celé akce. Například taková oblast přecházení přes koleje v místech, kde přecházení není dovoleno - ať již hovoříme o místa na dráze či v obvodu dráhy mimo nádraží, tak i v těchto prostorech při přecházení mimo přístupové cesty vedoucí k nástupištím nebo od nich. Je více než zřejmé, že pohyb v kolejišti je ve vztahu k životu a zdraví riskantním jednáním. Střet s vlakem může mít (a mívá) fatální následky. Takže jakákoliv prevence má smysl," dodala Štětínská.

A výsledky? Policisté při akci zjistili 11 přestupků spočívajících ve vstupech do kolejiště v místech pro veřejnost nepřístupných. Jednalo se například o dva muže (ve věku 33 a 50 let), kteří měli 18. dubna v podvečer v Bohumíně na Karvinsku bezdůvodně vstoupit do kolejiště.

"Policisté obvodního oddělení Bohumín věc oznámili pro podezření z přestupku proti zákonu o drahách správnímu orgánu. Po linii trestní se lze zmínit o jednom v návaznosti na akci souvisejícím případu. Z pokusu přečinu krádeže je podezřelý 52letý muž. V polovině dubna se měl v dopoledních hodinách v Bohumíně pokusit odcizit z odstaveného železničního vozu v něm uložený materiál (součást ventilátoru). Policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava muže na místě zadrželi a ve věci realizují úkony trestního řízení," informovala závěrem tiskové zprávy Soňa Štětínská.