O události informoval již počátkem dubna policejní mluvčí René Černohorský s tím, že policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu výtržnictví, kterého se měli dopustit dva muži ve věku 20 a 24 let z Lipníku nad Bečvou a z Hranic.

„Krátce po šesté hodině ranní společně slovně a fyzicky napadli šestatřicetiletého muže z Karvinska, a to jako revizora ve vlaku, který jel ve směru z železniční stanice Suchdol nad Odrou do železniční stanice Nový Jičín. Prováděným prověřováním bylo zjištěno, že pachatelé poškozeného kopli do těla a fyzicky jej několikrát udeřili do obličeje, čímž mu způsobili zranění lehčího charakteru s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením v nemocnici v Novém Jičíně,“ přiblížil útok policejní mluvčí.

Případ v současné době prověřují novojičínští policisté a kriminalisté. Policie upřesnila, že skutek se odehrál po výjezdu ze stanice Šenov u Nového Jičína, tedy těsně před příjezdem do železniční stanice v Novém Jičíně, kdy napadený muž kontroloval ve vlaku cestující dívku.

„V té chvíli podezřelí muži revizora slovně a fyzicky napadli. Incident viděli další pasažéři, kteří cestovali ve vlaku, jenž vyjel ze Suchdolu nad Odrou do Nového Jičína jedenáct minut po šesté hodině ráno. Podle dostupných výpovědí dokonce jedna z přihlížejících žen toto pravděpodobně natáčela i na svůj mobilní telefon,“ uvedl René Černohorský a dodal, že novojičínští policisté žádají o jakékoli informace k uvedené věci.

Poznatky k řádnému objasnění případu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 651 a videozáznamy je možné po předchozí dohodě poskytnout policistům z Obvodního oddělení v Novém Jičíně.