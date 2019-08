Pětatřicetiletý muž se snažil ujet policii ve čtvrtek 1. srpna po 18. hodině na trase z Ostravy do Petřvaldu, policie nyní hledá další svědky této jízdy.

„Muž ujížděl dne 1. srpna v době od 18.10 do 18.20 hodin z Ostravy do Petřvaldu. Motorové vozidlo zn. Opel Corsa řídil, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění. Tím výčet protiprávního jednání teprve začíná. Muž má udělen trest zákazu pobytu na území města Ostravy. Řidič užil automobil, který byl odcizen v závěru července v Polsku a figuroval v mezinárodním pátrání. Automobil byl opatřen odcizenou registrační značkou. Orientační zkouška k přítomnosti drog u řidiče vykázala pozitivní hodnotu v ukazateli metamfetamin/amfetamin,“ uvádí policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Muž se daného dne snažil uniknout policistům oddělení hlídkové služby. „Nerespektoval výzev policistů k zastavení, ujížděl nepovolenou rychlostí jízdy, vjížděl do protisměru, nerespektoval dopravní značky, projel kruhovým objezdem v protisměru a mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu – chodce, motocyklisty, osádky vozidel. V závěru jízdy nezvládl řízení, vjel do protisměru, narazil do dopravní značky a obrubníku, načež se stalo vozidlo nepojízdným. Poté se ještě snažil policistům utéci. Ve voze cestovaly další osoby,“ pokračuje líčení policejní mluvčí.

Policisté pak muže zadrželi. „Ostravský komisař zahájil jeho trestní stíhání pro trestné činy obecné ohrožení i maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pachateli skutku hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ pokračuje Gabriela Pokorná a dodává: „Žádáme občany, kteří byli svědky popsané nebezpečné jízdy dne 1. 8. 2019 v době od 18.10 hodin do 18.20 hodin na trase ze Slezské Ostravy (ulice Těšínské, Čapkova, Fryštátská) do Ostravy-Radvanic a Bartovic, dále Šenova (ulice Petřvaldské), až do Petřvaldu (ulice Šenovské a Závodní), aby své informace sdělili na lince 158. Za pomoc veřejnosti děkujeme.“