"Vrchní komisař odboru obecné kriminality ho obvinil ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví," informovala mluvčí policie Pavla Jiroušková s tím, že k činu došlo v době od 12. do 13. dubna 2021 v okrese Nový Jičín.

Obviněný po předchozí slovní hádce manželku měl fyzicky napadnout.

"Žena po útoku měla upadnout na zem, udeřit se do hlavy. Utrpěla zranění, kterému následně podlehla," dodala dále Jiroušková.

Muži nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let. Státnímu zástupci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

