Policisté řeší případy vloupání do hospod na Novojičínsku

Dva případy vloupání do restauračních zařízení v krátké době nyní zaměstnávají policisty na Novojičínsku. V době od 23 hodin posledního lednového dne do 9 hodin prvního únorového dne se zatím neznámý zloděj vloupal do pohostinství v Hoblíkově ulici v Novém Jičíně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston