Neznámý pachatel se v noci na středu 3. dubna vloupal do autobusu zaparkovaného u vlakového nádraží v Mořkově.

Škoda na autobusu je přibližně 30 tisíc korun. | Foto: Policie ČR

„K události došlo v době od 23:15 do 4:10 hodin. Pachatel do autobusu vnikl po rozbití vyhřívané skleněné výplně předních dveří. Uvnitř však nejspíše nenašel to, co hledal, jelikož prohledal kasu, která byla v danou chvíli prázdná. Z místa pak odcizil tankovací kartu a složky s písemnostmi,“ sdělila novojičínská policejní mluvčí Darina Knižátková.