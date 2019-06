Kutilské ambice měl pravděpodobně zloděj, který kradl ve čtvrtek 13. června v obchodním domě Lidl v Novém Jičíně. Plány mu ale zhatila všímavá prodavačka.

Bezpečnostní kamery zachytily podobu zloděje. | Foto: Policie ČR

Novojičínští policisté pátrají po pachateli ve sportovním oblečení s kšiltovkou na hlavě (viz. Fotografie. „V době od 9:15 do 9:25 hodin odcizit zboží v hodnotě téměř 7 tisíc korun. Jednalo se především o nářadí, a to například ruční pilu či sadu řezných kotoučů. Zboží schoval do igelitové tašky, bez zaplacení prošel pokladnou a prodejnu opustil,“ informovala okresní policejní mluvčí Darina Knižátková. Jeho jednání si ale všimla prodavačka a začala lapku pronásledovat. „Muž se následně zalekl, odcizené zboží zanechal ležet u odpadkového koše prodejny a z místa utekl,“ uvedla dále mluvčí.