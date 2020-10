Jeden z prvních případů, jehož projednávání výrazně urychlí novela trestního zákoníku a trestního řádu, která platí od 1. října, řešil v pátek Krajský soud v Ostravě. Zabýval se brutální vraždou, k níž došlo vloni před Vánocemi v Ostravě-Hrušově.

Muž se před soudem k vraždě servírky přiznal. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Na lavici obžalovaných usedl Ladislav K. (32 let) z Ostravy. Den před Štědrým večerem ubodal servírku (46 let) z Hospůdky U lišáka. Zasadil jí na padesát ran nezjištěným nožem. Rány směřovaly do hlavy, krku i dalších částí těla. Žena na místě zemřela. K činu došlo hodinu po půlnoci. Muž v hospodě popíjel pivo.