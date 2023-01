FOTO: Sníh v Beskydech dnes? Nic moc, počasí by ale mělo lyžaře brzy potěšit

Obviněná si měla v roce 2020, poté co porodila dítě, požádat o dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek. Žádost jí byla schválena a příspěvek v průběhu následujícího roku pravidelně měsíčně vyplácen. "Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby však žena ono dítě nepředala hned po narození v rámci tzv. přímé adopce do péče budoucím osvojitelům," pokračuje mluvčí.

Opět stejný scénář

O rok později, tedy v roce 2021, žena opět porodila dítě a celý scénář se opakoval. V tomto případě jí bylo vyplácení příspěvku ukončeno po půl roce, když příslušný úřad práce zjistil, že žena dítě nemá v péči. Zpětnou kontrolou bylo také zjištěno, že dotyčná i v předchozím případě měla zamlčet skutečnosti, že o dítě celodenně a řádně nepečuje a nemá to ani v úmyslu, když jej předala do péče budoucím osvojitelům.

"Žena, která již vychovává své starší děti, si tak na neoprávněně vyplaceném rodičovském příspěvku přišla na více jak 300 tisíc korun. Při výslechu se obviněná k vytýkanému jednání doznala. Dále uvedla, že si myslela, že i když se o děti nestará, je jejich rodič a dávky jí náleží. Peníze pak měla použít pro svou potřebu a na chod domácnosti. Nyní jí v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody," dodala mluvčí.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová