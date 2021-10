Rodinná tragédie se stala v Moravské Ostravě. Vše začalo hádkou dvou bratrů Honzy (35 let) a Jiřího (40). Mladší údajně šikanoval staršího. Ten v osudný večer neudržel nervy na uzdě, popadl nůž a sourozence zabil. Incident, který se stal před několika dny v bytě, kde bratři žili s matkou, šokoval sousedy. Lidé z okolí mluví o tom, že Jirka, který skončil ve vazební věznici, byl obětí bratrovy šikany.

V tomto domě došlo k tragédii. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Lidé z okolí mluví o tom, že Jirka, který skončil ve vazební věznici, byl obětí bratrovy šikany. „Asi to už nevydržel a udělal, co udělal. Byli tady policisté a záchranka,“ řekl Deníku muž, který znal bratry více než dvacet let.