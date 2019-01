Ostrava - Muž se ukrývá na neznámém místě, deset let o něm neslyšeli ani jeho bratr a matka.

Kolem rafinovaného rodokmenového podvodníka, který již více než deset let okrádá lidi po celé České republice, se stahuje smyčka. Na stopě jsou mu ostravští policisté, kteří již dokonce vědí, kdo je pravděpodobným pachatelem. Případem se začali zabývat poté, co o praktikách téměř nepolapitelného fantoma na podzim loňského roku podrobně informoval Deník, na který se obrátilo několik obětí z moravskoslezské metropole. „Máme vytipovaného člověka, o kterém téměř s jistotou můžeme říct, že je to on,“ potvrdil ostravský kriminalista Vladimír Kopec. Dotyčný se ale v současné době ukrývá na neznámém místě. „Vyhlásili jsme již po něm pátrání,“ dodal Kopec. Hledaným je osmačtyřicetiletý Jaroslav Hemerka z Olomouce.

Rodokmen

Muž se představoval jako vzdálený příbuzný z Jihlavy. Lidem tvrdil, že sestavuje rodokmen a bez jejich pomoci se neobejde. Všichni měli zpočátku pochybnosti, zda nejde o podvodníka. Když ale začal uvádět detaily, které mimo rodinu nemohl nikdo jiný znát, pozvali jej dál. Vždy působil slušným a milým dojmem. Nakonec, když si získal důvěru hostitelů, jakoby mimochodem začal hovořit o svých potížích. Prohlásil, že jede zrovna z nedalekého města, kde byl se svou nemocnou matkou koupit speciální zdravotní boty. Údajně je okradl neznámý zloděj a oni se nyní nemají jak dostat domů. Poté požádal o malou rodinnou půjčku, na autobus či taxík. Většinou se jednalo o sumy v řádech stovek, maximálně tisíců korun. Na rozloučenou nakreslil každému obrázek s tím, že přispívá do humoristických časopisů Trnky Brnky a Vyškeřák. Pak se rozloučil se slibem, že dluh do několika dnů určitě splatí, což se ale nestalo. Jelikož se jednalo o relativně malé částky, lidé většinou policii nekontaktovali. A pokud přece jen ve vzteku vše oznámili, jednotlivé případy byly vzhledem k malé škodě kvalifikovány jako přestupky a posléze odloženy.

Pátrání

Při pátrání se ostravští kriminalisté dostali až k Jaroslavu Hemerkovi z Olomoucka, který byl již v minulosti odsouzen za řadu podvodů. Trvalé bydliště má hlášeno na olomouckém magistrátu. „Je to vlastně jen formální adresa kvůli doručování pošty. Fakticky ale nikdo neví, kde je,“ řekl další ostravský kriminalista Petr Hurta s tím, že deset let o něm neslyšeli ani jeho bratr a matka.

Přesvědčivý

Jednou z jeho obětí byla pětasedmdesátiletá paní Božena z Moravské Ostravy (celé jméno i adresu má redakce k dispozici).

„Nikdy bych nevěřila, že si ze mě někdo takovým způsobem udělá dobrý den,“ svěřila se již dříve Deníku. Vychytralec u jejích dveří vyrukoval s historkou o rodokmenu a nutnosti nalézt pokračovatele rodu, neboť on sám děti nemá. „Mluvil o věcech, které se mé rodiny skutečně týkaly, a nikdo neznalý o nich nemohl vědět. Tím si získal mou důvěru,“ vzpomínala žena.

Prosba

Po vyřízení rodokmenových záležitostí si návštěvník jen tak povzdechl. Když se jej důchodkyně zeptala na důvod, začal vyprávět o zloději, který ho okradl. Paní Boženu pak téměř plačky požádal o zajištění odvozu domů do Jihlavy. Současně začal mluvit o svých zdravotních potížích a údajné téměř čtyřicetistupňové teplotě, která jím zrovna lomcuje. „V té chvíli vypadal opravdu jako člověk, který se každým okamžikem zhroutí. Zahrál to skvěle. On si vlastně neřekl o žádnou sumu, poprosil mě pouze o odvoz, ten jsem mu ale obstarat nemohla. Tak jsme se domluvili na půjčce. Kdo jiný než rodina by mu měl pomoci?“ povzdechla si podvedená žena, která mu dala 1250 korun s tím, že jí peníze do dvou dnů vrátí. Čekala marně.

Podobně dopadly i další oběti, kterým například dokázal popsat ulici, kde jejich příbuzní měli za první republiky obchod, nebo kde se nachází hrob některého ze členů rodiny, či jaké jsou jejich záliby a koníčky.

Informace

„Stále nám vrtá hlavou, kde získává všechny ty informace. Je pravděpodobné, že část z nich mu během hovorů nevědomky řeknou samotní lidé. Ale ten zbytek? Jak může třeba vědět o umístění hrobu? Dokud jej však nechytíme, tak se to nedozvíme. Možná budeme překvapeni,“ řekl Kopec.

Kriminalisté mají k dispozici i popsané kresby, které muž zanechal jako památku svým obětem. „Jsou všechny stejné – odpovídají kresby i písmo,“ řekl Hurta.

Ostuda

O rodokmenovém podvodníkovi ví své i vydavatel časopisu Trnky Brnky Richard Jaroněk. Právě tímto humoristickým magazínem se vychytralec zaštiťuje, když tvrdí, že pro něj pracuje. „Takhle řádí od roku 1994. Vždy se někde objeví, udělá několik podvodů a pak se přesune jinam. Je to minimálně čtyřikrát do roka. Pokud vím, nikdy si nepůjčuje velké částky, aby se nejednalo o trestný čin. Dozvídáme se o tom z telefonátů a z e-mailů. To jsou však jen případy, kdy se nám někdo ozve. Ten člověk jezdí po celé republice a dělá nám hroznou ostudu,“ řekl již na podzim loňského roku Deníku Jaroněk.

Otázka času

Policisté věří, že podvodníkovo dopadení je pouze otázka času. „Bylo po něm vyhlášeno pátrání. Policisté na něj mohou narazit kdekoliv při kontrolách restaurací, nádraží či jiných míst. Pomoci by nám mohli i lidé, kterým například za nějakou protislužbu nebo jen tak z ješitnosti nakreslí své charakteristické kresby. Stačí, aby zavolali na bezplatnou linku 158. O ostatní se již postará policie.,“ dodal Kopec. Ostravští kriminalisté však podnikají i další kroky, které by měly přispět k jeho rychlému zatčení.