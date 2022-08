Na lavici obžalovaných usedli Pavel H. (49 let) a Karel J. (38 let). První v domě bydlel, druhý s jeho svolením a za drogovou úplatu využíval byt k vaření pervitinu, který mimo jiné odesílal svým kumpánům do vězení. Z každé dávky panu domácímu odevzdával čtyři až pět gramů pervitinu.

Výbuch nastal vloni 24. února před třetí hodinou ranní. Způsobil ho Karel J. při neopatrné manipulaci. Sám utrpěl těžká zranění a v kritickém stavu byl převezen do nemocnice. Ve vězení by měl strávit 14 let.

Pavel H., který v té době spal v pokoji a po explozi v trenýrkách vyběhl z domu, od soudu odešel s 3 roky vězení. Před soudem se ke všemu přiznal. „Chci prohlásit vinu. Lituji, co se stalo. Je to tak, jak je uvedeno v obžalobě,“ prohlásil již dříve.

Dům v Hrabůvce, kde explodovala varna, stále vypadá jako po zásahu raketou

A zatímco on rozsudek přijal, jeho kamarád se na místě odvolal. Samotný čin již nepopíral, odmítá ale právní kvalifikaci týkající se úmyslného obecného ohrožení.

Muž se již v minulosti dopustil zvlášť závažného drogového zločinu, proto u něj státní zástupkyně uplatnila mimořádné zvýšení sazby, a to od 14 do 20 let. „Navrhuji pro něj trest mezi patnácti a šestnácti roky,“ řekla již dříve žalobkyně Lenka Břesková.

Únorový výbuch tehdy silně narušil statiku domu. Škoda činí dvanáct milionů korun. Podle znalců i státní zástupkyně jen shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům. U jedné z obyvatelek lékaři konstatovali těžší poranění.

Děsivé probuzení

„Na ten den nikdy nezapomenu. Spala jsem. Najednou mě probudila rána. Zachvěla se postel. Nejprve jsem si myslela, že jde o zemětřesení. Pak jsem vyběhla na chodbu, abych zjistila, co se děje. Už tam byl dým. Všechno se to seběhlo strašně rychle. Pořád to mám v paměti,“ vzpomínala první den soudního líčení v květnu letošního roku na osudnou událost Dagmar Žurková z druhého patra zmíněného domu, která je současně předsedkyní bytového družstva.

Výbuch varny "pika" v Ostravě vyhnal lidi z domu. Vrátí se tam možná tak za rok

„Doufáme, že se vrátíme v říjnu,“ věří Dagmar Žurková, podle které ve vchodě panuje čilý stavební ruch. „Zvenku to vypadá hůře než uvnitř. Fasáda bude až poslední,“ řekla předsedkyně družstva. Jak dodala, ne všichni nájemníci se ale vrátí. „Ti starší zůstanou v sociálních bytech,“ uvedla. Ona sama bydlí u známých. Na návrat se těší, má však obavy.

„Pořád na to myslíme, nedá se na to zapomenout. Uvidíme, co to s námi udělá, až se vrátíme do svých bytů,“ sdělila Dagmar Žurková, která nájemníka, jenž byt propůjčoval k vaření pervitinu, označila za tichého muže.

Co se týká charakteristického zápachu, který doprovází výrobu pervitinu, Dagmar Žurková uvedla. „Nic podezřelého jsme nezaznamenali. Někdy tam bylo cítit něco jako Savo. Ale říkala jsem si, že je to po uklízení v době covidu.“