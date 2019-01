Ostrava, Nový Jičín– Tragickým případem domácího násilí, který skončil smrtí, se v pondělí začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Před trestním senátem stanula jedenapadesátiletá Miluše Diblíková z Nového Jičína.

SOUD. Matce, která je obžalovaná z usmrcení syna, hrozí osm až šestnáct let vězení. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Podle obžaloby v srpnu loňského roku v bytě v Novém Jičíně zabila devatenáctiletého syna, který ji krátce předtím napadl. Podle státního zástupce jej usmrtila jediným bodnutím kuchyňským nožem. Původně jej chtěla pouze zastrašit. Čepel však zasáhla srdce, mladík zemřel během několika málo minut. Útoku předcházelo popíjení alkoholu, který si matka i syn často kupovali.

Lítost

„Já ani nevím, jak se to stalo. Měla jsem ho strašně ráda, dělala jsem pro něj vše možné. Je mi moc líto, co se stalo. Chybí mi. Neumím si to bez něj představit,“ vypověděla v slzách Diblíková.

Jak sama řekla, potomek ji dlouhodobě týral. Nikde nepracoval, kvůli vyřazení z úřadu práce nebral ani podporu. Často po ní žádal peníze, nutil ji také, aby pro oba sháněla alkohol.

Týrání

„Syn mě týral, chtěl po mně peníze na alkohol. Věčně mě bil a dělal mi naschvály. V noci mě například budil a vyhazoval. Prý v bytě nemám co dělat, protože je psaný na něj,“ uvedla u soudu Diblíková s tím, že dokud byl střízlivý, dalo se s ním vycházet. „Když se opil, býval agresivní. To mě i bil,“ dodala obžalovaná. Po celou dobu se však nikomu nesvěřila. „Nehlásila jsem to. Nechtěla jsem, aby měl nějaké problémy s policií. Bála jsem se, že by šel sedět. Chtěla jsem být s ním,“ dodala matka.

Víno

Osudného dne si koupili čtyři litry krabicového víno, které si rovným dílem rozdělili. Syn svůj podíl záhy vypil a po matce žádal její část. „Ještě trochu vína jsem měla, ale odmítla jsem mu ho dát,“ prohlásila v pondělí u soudu Diblíková. Během následné hádky ji syn údajně tahal za vlasy a také ji několikrát udeřil. Pak odešla do kuchyně. „Nevím, co se stalo. Já si to nepamatuji. Říkala jsem mu, ať mi dá pokoj, že chci mít klid. On byl ale neodbytný,“ vypověděla obžalovaná s tím, že na další průběh si již nepamatuje. Později se vrátila z kuchyně do pokoje, kde našla syna ležícího na zemi. „On tam ležel. Zkoušela jsem mu dát umělé dýchání a masáž srdce. Všimla jsem si, že má bodnou ránu v levé části hrudi. Jak k ní přišel, nedokážu vysvětlit,“ řekla Diblíková,

Přiznání

Zatímco u soudu Diblíková tvrdila, že si na velkou část incidentu nepamatuje, při svém výslechu na policii se k činu v podstatě přiznala. Tehdy během své výpovědi popsala hádku o víno i synovy násilnosti, při kterých ji tahal za vlasy a bil ji. „Byla jsem vystresovaná. Nakonec jsem vzala v kuchyni nůž, kterým jsem chtěla syna vystrašit. S nožem v ruce jsem šla za ním, aby mi dal pokoj. Chytil mě za vlasy, škubali jsme se. Nějak jsem se mu vykroutila. Pak se mi zatmělo před očima. Vůbec si neuvědomuji, co se stalo. Nejsem si vědoma toho, že bych ho bodla,“ řekla po svém zadržení policistům.

Hlavní líčení je plánováno do čtvrtka. Zda padne rozsudek, není zatím jasné. Diblíková je obžalovaná z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozí jí osm až šestnáct let vězení.