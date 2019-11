O řidičský průkaz na nějakou dobu přišel muž (49) z Frýdku-Místku, který projížděl před pár dny ve vozidle značky Škoda Fabia Příborem.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

„Okolo dvacáté hodiny jel po ulici Frenštátské v Příboře, a to ve směru jízdy od Kopřivnice do centra města, přičemž při projíždění levotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo komunikaci, kdy s automobilem sjel z násypového svahu a narazil do oplocení zdejších zahrádek,“ popsal karambol René Černohorský, tiskový mluvčí Policie ČR.