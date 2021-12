Vyberte Nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje, hlasujte pro ten váš

Policisté tak zjistili, že pětasedmdesátiletý muž ze Vsetínska řídil své osobní motorové vozidlo značky Daewoo. "Při odbočování na zdejší křižovatce však odbočil tak jak byl kdysi zvyklý. Místem nejel již několik let a tak se stalo, že najel omylem a zcela neúmyslně do protisměrného jízdního pruhu. Jakmile si to po chvíli uvědomil, tak okamžitě zapnul výstražná směrová světla na svém vozu, ve směru své chybné jízdy najel úplně k pravému okraji vozovky, snížil rychlost na minimum a okamžitě se snažil protisměrný pruh opustit,“ pokračoval policejní mluvčí s tím, že přibližně po jednom a půl kilometru muž sjel poblíže čerpací stanice a následně pokračoval přes centrum Nového Jičína a místní část Straník do místa svého trvalého bydliště.

Hladový zloděj v Novém Jičíně se zásobil jídlem, bral pečivo i knedlíky

Tam ho kontaktovali policisté. „Bylo prokázáno, že řidič byl v době jízdy ve voze sám, před jízdou ani během jízdy nepožil alkoholické nápoje nebo jiné omamné, návykové a psychotropní látky či jedy, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Shora jmenovaný muž se svým následným chováním na protisměrné silnici snažil co nejvíce zamezit bezprostřednímu ohrožení ostatních účastníků, kteří však byli nuceni omezit svou jízdu a museli dbát zvýšené opatrnosti. Způsobil tak protiprávní jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ konstatoval René Černohorský.

Jak uvedl vedoucí Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně Jaromír Stecula, policie záležitost v následujících dnech postoupí a oznámí podle věcné příslušnosti do správního řízení Odboru přestupkových agend Městského úřadu v Novém Jičíně k dalšímu projednání a opatření.