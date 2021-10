Soud se přiklonil k názoru obžaloby, že muž vše činil s úmyslem zabít. Mimo jiné kvůli tomu, že poškozené dlužil peníze a její smrtí by dál nemusel splácet. Proto ho uznal vinným z vraždy, loupeže a omezování domovní svobody. Hrozil mu až výjimečný trest.

Sex a smrt v autě

K činu došlo na smluvené schůzce loni 3. července v ranních hodinách v Žermanicích, kam se dvojice vydala za účelem sexu v autě. „Rdoušením způsobil oběti krevní výrony na měkkých tkáních v oblastí hrtanu, zlomeninu chrupavky štítné. Navíc tím uzavřel dýchací cesty oběti,“ stojí v obžalobě.

Mrtvé tělo pak Gavenda nejprve převezl v kufru svého auta, odvezl a pohodil v lese v Karviné-Dolech. Poté jel do bytu oběti v Havířově, zřejmě v domnění, že tam najde nějaké peníze. Nic ale z bytu neodnesl.

Ve 14 hodin nastoupil odpolední směnu, z práce se ale uvolnil v 18 hodin, jel koupit krumpáč a rýč a v noci přijel do Karviné vykopat hrob. Do něj tělo uložil a místo zamaskoval kapradím.

Vrah uznal svou vinu

Obžalovaný se s poškozenou znal z práce v jednom ostravském skladu a už několik let spolu udržovali intimní kontakt. Poté, co zmizení dvaačtyřicetileté ženy z Havířova ohlásil její manžel, Gavenda se sám přihlásil na policii a k činu se přiznal.

„Ulevilo se mi, když to vyšlo najevo,“ prohlásil. Policistům poté ukázal, kde tělo své milenky zakopal.

Při pondělním líčení u soudu nevypovídal, pouze řekl, že je mu to líto a omluvil se rodině oběti. Zároveň využil institutu uznání viny. V takovém případě soud upustil od dalšího dokazování dokazování. „Prohlášením viny samotným obžalovaným se vše, co bylo v obžalobě, se stalo nesporným. Šlo jen výši trestu,“ vysvětlila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Veronika Ralevská.

Chtěla prý při sexu tahat za vlasy a škrtit

Ve výpovědi v přípravném řízení obžalovaný uvedl, že jeho milenka byla velmi náruživá a měla ráda drsnější sexuální praktiky, například tahání za vlasy, vulgární mluvu a škrcení. Kvůli intenzivnějšímu prožitku. „Já ale toto odmítal a poprvé jsem ji při sexu přiškrtil právě tehdy,“ sdělil při výslechu vyšetřovatelům Gavenda. Protože využil svého práva nevypovídat, jeho výpověď soudkyně předčítala.

Při svých výpovědích na policii Gavenda přiznal, že měl finanční problémy a peníze si půjčovat. Rád a hodně totiž sázel. Gavendovi půjčila i jeho milenka – dvakrát padesát tisíc. „Splácel jsem jí to po částech, většinou z výplaty,“ řekl. Žalobce tvrdí, že jeho dluh v době vraždy byl asi 60 tisíc korun.

Vraždil kvůli dluhu

A právě finanční závazek oběti, byl podle žalobce příčinou úkladné vraždy. „Odstraněním milenky, které dlužil, chtěl smazat svůj dluh,“ je přesvědčen žalobce Michal Król. A k jeho názoru se přiklonil i soud a konstatoval, že oběť nezemřela náhodou, ale počínání obžalovaného bylo úkladné a předpřipravené.

Mluvčí soudu doplnila, že soud pří výroku o trestu přihlédl k okolnostem, jak ohavně obžalovaný nakládal s mrtvým tělem a přitížilo mu také, že spáchal více trestných činů. „Polehčující okolností byla projevená lítost, prohlášení viny, omluvy postiženým a také to, že před spácháním skutku vedl žádný způsob života,“ dodala Veronika Ralevská.

Soud také rozhodl, že manželovi oběti náleží odškodné ve výši 800 tisíc korun. Jelikož v úterý u soudu nebyl, běží mu stále lhůta pro odvolání.

Výše trestu je pro Lubomíra Gavendu definitivní. Prohlášením viny se obžalovaný zřekl práva na odvolání.