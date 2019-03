Jeho řádění začalo před 22. hodinou v centru Ostravy.

Ve 21:45 v jednom z barů na Stodolní ulici fyzicky napadl 59letého muže. Zraněný muž byl převezen k ošetření do městské nemocnice.

Útočník pak sedl do svého mercedesu a vydal se na cestu do Havířova.

"Ještě než vyjel z města napadl ve 21:50 poblíž autobusové zastávky na Frýdecké ulici bezdůvodně fyzicky řidiče osobního vozidla. Důvodně podezřelý ve směru na Vratimov řidiče vozidla zastavil pomocí výstražných světel. Nato ho napadl pěstmi a utrhl zpětné zrcátko a poškodil vozidlo. Napadený musel být ošetřen v městské nemocnici, předběžná škoda na vozidle 10 tisíc korun," popsala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

V Havířově, na Ostravské ulici před kruhovým objezdem, se pokusil napadnout 24letou řidičku.

"Podezřelý muž zastavil své vozidlo uprostřed silnice, tím řidička byla nucena také své vozidlo zastavit. Podezřelý vystoupil s rukama sevřenýma v pěst. Mladá žena ho objela a ujela pryč. Nikdo nebyl zraněn," pokračovala ve výčtu policejní mluvčí.

ŘÁDĚNÍ V HAVÍŘOVĚ

Agresor pokračoval v jízdě do centra Havířova.

Na náměstí Republiky najel na chodník a zastavil před restaurací Tip Sport. S křikem vběhl dovnitř a začal tam napadat hosty. Strhl tam k zemi také podací box.

"Bezdůvodně tam napadl hosty, přičemž jeden z nich, 35letý muž, byl zraněn na hlavě. Rozsah jeho zranění a doba léčení není zatím známá," uvedla mluvčí Viačková.

"Byl to šok. Nejdříve málem naboural do vstupních dveří. Pak vběhl dovnitř, řval a začal brát židle a házel s nimi po lidech i po stěnách. Rozbil výlohu sázkové kanceláře a pak utekl," popsali hosté.

ZATČENÍ V JITŘENCE

Okamžitě po útoku pachatel nasedl do svého vozu, projel přes celé náměstí a vydal se k restauraci Jitřenka na Dlouhé třídě.

"Po 22. hodině tam opět bezdůvodně žídlí napadl hosty. Dvěma mužům způsobil zranění, oba byli převezeni k ošetření do místní nemocnice. Škoda, kterou důvodně podezřelý způsobil, bude vyčíslena dodatečně," doplnila sled jednotlivých útoků policejní mluvčí.

Nikdo neví, kolik podobných ataků by ještě následovalo. Z Jitřenky však přišlo tísňové volání na městskou policii a její autohlídka tam útočníka zadržela.

"Při jízdě z náměstí už automobil sledovala městské policie kamerami. "Na Dlouhé třídě před Jitřenkou strážníci kontaktovali muže, kterého řidič daného vozidla bezdůvodně fyzicky napadl a to tak, že jej udeřil pěstí do obličeje. Dotyčný nepožadoval ošetření. Poté řidič vozidla vešel do provozovny Radegastovna a zde bezdůvodně napadl dva muže. Začal demolovat majetek provozovny a židle házel směrem na skleněnou výplň provozovny. Po spatření přivolané hlídky MP, hodil jednu z židlí směrem na strážníka MP. Jelikož muž pokračoval ve svém jednání, byly proti němu použity donucovací prostředky. Následně byla zjištěna totožnost muže. Jednalo se o Z.P., roč. 1980, který byl předán hlídce PČR. Na místo byla přivolána sanita RZS, která si převzala k ošetření oba zraněné muže," popsal ředitel MP Havířov Bohuslav Muras.

"Podezřelý 39letý muž byl zadržen na místě posledního incidentu. Zpacifikovali ho zde strážníci městské policie. Policisté ho následně převezli do policejní cely. Muž je důvodně podezřelý ze spáchání výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu," dodala závěrem mluvčí Viačková.

Vyšetření na ovlivnění léky, drogami nebo alkoholem muž odmítl.

Je možné, že útoků bylo více a policistům se ještě přihlásí další napadení, kteří mohli vyváznout bez zranění. Svědci mohou kontaktovat linku 158.

Podle informací Deníku se jedná o bývalého policistu, který je ale už několik let mimo službu.

Strach

Napadení se báli, že útočník použije nějakou zbraň.

"Byl jsem zrovna u okýnka sázkové kanceláře, když vtrhl dovnitř a začal tady řádit. Já ho dokonce znám. Byl psychicky úplně mimo. Já jsem jenom čekal, že vytáhne zbraň a začne střílet. S poraněnou hlavou jsem pak skončil v nemocnici," řekl Deníku jednen z napadených.

Zaparkoval před obchodním domem



Snímky auta u obchodního domu se šířily sociálními sítěmi.

Hodně Havířovanů si všimlo stejního automobilu parkujícího před bočním vchodem do OC Elan v centru města. Řidič ho tam v noci na 9. března odstavil a odešel domů. S autem odjel, až ho k tomu vybídla policie. Nastartovat tehdy musel přes starovací kabely.