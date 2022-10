Ředitel školy Martin Pail Deníku potvrdil, že rodičům bylo skutečně prostřednictvím interního školního systému zasláno upozornění.

Jeho znění se již objevilo na sociálních sítích. Mimo jiné v něm stojí:

„Od rodičů našich žáků jsem dostal informaci, že k napadání stejným gangem došlo i na školním hřišti Mitušova. Děti pod pohrůžkou nožem údajně odevzdaly různé nižší finanční obnosy, které měly u sebe, a k tomu sluchátka. Městská policie přislíbila častější hlídkovou činnost v okolí školy.“

Hokejisté

Co se týká výše zmíněného útoku na dvojici třináctiletých chlapců – nadějných hokejistů ze základní školy – tu má údajně na svědomí pětičlenná skupina výrostků ve věku od třinácti do čtrnácti let.

Marcela Lörincová, ředitelka Domova mládeže, který sídlí v areálu Střední školy společného stravování, Deníku v pondělí řekla, že jde o první oficiálně hlášený incident. Zároveň nevyloučila, že nebyl jediný. „Kluci jsou naštěstí v pořádku. Jsou ve škole,“ dodala Lörincová.

Pokud jde o členy dětského gangu, nejčastěji je zmiňována omladina z blízkého hotelového domu Hlubina.

Ohlasy

Varování základní školy vzbudilo na sociálních sítích velkou pozornost. Mnozí poukazovali na to, že mladí násilníci velmi dobře vědí, že vzhledem k věku nemohou být postaveni před soud.

„Snížit věk trestní činnosti (zřejmě trestní zodpovědnosti - pozn. redakce) na 13 let,“ objevilo se například v diskusi. „Celá skupina těchto živlů by měla být bez pardonu umístěna do pasťáku až do plnoletosti. Měli by být zodpovědní za své činy,“ dodal další pisatel.

Městská policie bude okolí věnovat zvýšenou pozornost. Jak ale zdůraznil její mluvčí Jindřich Machů, žádné další události v lokalitě nebyly zaznamenány.

„K celé věci můžeme uvést, že v závěru uplynulého týdne kontaktoval hlídku strážníků sloužící v dané lokalitě zástupce vedení Střední školy společného stravování, kdy ji informoval o údajné rozepři mezi skupinou žáků a další skupinkou mladistvých. Vzhledem k této informaci jsme v dané lokalitě zintenzivnili výkon služby, a to zejména v odpoledních hodinách,“ sdělil Machů.

Podle Policie ČR se jednalo o jednorázový konflikt, kdy nedošlo k žádnému zranění. „Na základě této skutečnosti policisté provádí zvýšený dohled v dané lokalitě především v době ukončení výuky. Neevidujeme žádný zvýšený nápad v daném místě,“ uklidnila místní i rodiče Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

K tématu

V minulosti policisté v Moravskoslezském kraji řešili několik případů, které měly na svědomí dětské gangy.

Mezi nejhorší patřila před několika lety banda sedmi žáků ve věku dvanáct až patnáct let. Po škole se všichni scházeli na hřišti v Moravské Ostravě, odkud se vydávali do městské části Ostrava-Poruba, kde je nikdo neznal.

Své oběti si vybírali náhodně. Na své konto si připsali nejméně deset zločinů. To vše kvůli nudě a touze po dobrodružství. Útočili na děti nebo starší ženy. Brali jim peníze, mobilní telefony a platební karty. Nejmladší z násilníků nosil s sebou mačetu s čepelí dlouhou padesát centimetrů. Vytáhl ji například na čtrnáctiletého chlapce, který utrpěl psychické trauma.

Dvacet zločinů si na své konto připsalo pět školáků ve věku od devíti do čtrnácti let, kteří v roce 2015 v různých sestavách řádili na Ostravsku. Zaměřovali se především na ženy středního a staršího věku, kterým v nestřeženém okamžiku strhli z krku řetízky. Kromě řetízků se zajímali také o kabelky. Lupiči terorizovali i své vrstevníky.

Oběti oslovovali s různými dotazy. Například se jich ptali, kolik je hodin. Jindy jim řetízky strhli, když kolem nich probíhali. Patnáct případů bylo kvalifikováno jako krádež, u pěti dalších, při kterých lidi povalili, šlo o loupeže. Například osmaosmdesátiletou ženu při strhávání kabelky z ramene srazili k zemi.