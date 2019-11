Na dvě dámy, které obcházely dne 24. října Hodslavice a snažily se o podomní prodej, upozorňuje obyvatele Hodslavic web obce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Ženy se prokázaly, že jsou ze společnosti Centrální výběrová řízení a.s. Pokud někoho přesvědčily k podepsání smlouvy, ve které se zavazuje k podepsání další smlouvy změny odběru dodavatele, dotyčný má možnost závazek zrušit odstoupením od smlouvy, a to do 14 dnů od podpisu.