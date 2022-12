VIDEO: Adventní jarmark v Novém Jičíně začal. Láká na punč, atmosféru i zboží

Státní zástupce zdůraznil, že obžalovaný věděl, že na pozemek vstupuje neoprávněně. „Už s ohledem na to, že na základě rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 6. ledna 2022, který potvrdil Krajský soud v Ostravě, byl odsouzen za opakované porušování domovní svobody, když vstupoval na pozemek poškozených. A to na pět měsíců s podmíněným odkladem na 24 měsíců,“ uvedl státní zástupce. Doplnil, že soud muži uložil, aby se zdržel vstupů na jejich nemovitosti.

Se sousedy ve sporu už od roku 1994

Obžalovaný je s někdejšími sousedy ve sporu už od roku 1994, kdy manželé koupili pozemky, o které měl zájem a dělá si na ně nárok. Po více přestupkových řízeních se věc dostala k soudu, nejen kvůli omezování domovní svobody. Obžalovaný totiž někdejší sousedku sledoval a častoval ji hrubými výrazy.

U soudu zaznělo, že proti muži je vedeno i další řízení za porušování domovní svobody. A to za to, že vstoupil na pozemek poškozených 20. července 2020 a 20. a 26. dubna 2021. Srpnový incident obžalovaný popřel. „Pokud mám záznamy ve svém kalendáři, tak v ten den jsem byl od 16 do 20 hodin u svého syna v Novém Jičíně. Nemohl jsem být na tomto pozemku,“ řekl.

Na dotaz státního zástupce, jak ví, že byl právě 11. srpna u syna, obžalovaný odpověděl, že to má poznačené v kalendáři. „Oslavovali jsme narozeniny vnuka, který se narodil v červenci,“ poznamenal obžalovaný s tím, že u toho byli jen jeho syn se snachou a s manželkou.

Při jednání soudkyně nechala promítnout záznamy z kamer, které mají poškození manželé umístěné na svých nemovitostech. Na záznamu z 11. srpna 2022 je vidět postava obžalovaného, jak prochází po pozemku poškozených, vchází za vůz se senem a od něj míří směrem ke stodole. Po zhlédnutí záznamu státní zástupce navrhl, aby soud vyslechl syna, případně manželku. Soudkyně Ivana Šostáková s jeho návrhem souhlasila a jednání odročila.